Avanza reforma en comisión de Hacienda del Senado. Pese a la polémica del viernes pasado que llevó al Ejecutivo a retirar su indicación que bajaba a 22% el impuesto corporativo -en lugar del 23% original- por lo que se calificó como un "malentendido" con el PPD en torno a acotar la invariabilidad tributaria del proyecto, continúa avanzando la ley miscelánea de reactivación y reconstrucción nacional: este lunes y en medio de intensas negociaciones entre el gobierno y la oposición, la comisión de Hacienda del Senado aprobó los cambios propuestos por Hacienda en materia de invariabilidad tributaria.

El petróleo sube por tensión en Medio Oriente. Los precios del petróleo ampliaron sus alzas este lunes hasta acercarse a los US$ 80 el barril, luego de que el presidente Donald Trump anunciara que reinstalará el bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz, cuya soberanía está en el centro del conflicto bélico. Las declaraciones de Trump siguieron a ataques entre Estados Unidos e Irán el fin de semana.

Cómo inicia el dólar la semana. Mientras los precios del crudo suben por la tensión en el golfo Pérsico, el dólar se cotiza a esta hora en $ 930,33, lo que implica un alza de $ 4,43 respecto del cierre del viernes. Por su parte, el futuro del cobre referencial Comex revertía ganancias matinales y se mantenía sin variación en US$ 6,28 por libra.