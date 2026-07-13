Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Avanza reforma en comisión de Hacienda + El petróleo en alza por escalada de tensión entre EEUU e Irán + El dólar sube
Noticias destacadas
Avanza reforma en comisión de Hacienda del Senado. Pese a la polémica del viernes pasado que llevó al Ejecutivo a retirar su indicación que bajaba a 22% el impuesto corporativo -en lugar del 23% original- por lo que se calificó como un "malentendido" con el PPD en torno a acotar la invariabilidad tributaria del proyecto, continúa avanzando la ley miscelánea de reactivación y reconstrucción nacional: este lunes y en medio de intensas negociaciones entre el gobierno y la oposición, la comisión de Hacienda del Senado aprobó los cambios propuestos por Hacienda en materia de invariabilidad tributaria.
El petróleo sube por tensión en Medio Oriente. Los precios del petróleo ampliaron sus alzas este lunes hasta acercarse a los US$ 80 el barril, luego de que el presidente Donald Trump anunciara que reinstalará el bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz, cuya soberanía está en el centro del conflicto bélico. Las declaraciones de Trump siguieron a ataques entre Estados Unidos e Irán el fin de semana.
Cómo inicia el dólar la semana. Mientras los precios del crudo suben por la tensión en el golfo Pérsico, el dólar se cotiza a esta hora en $ 930,33, lo que implica un alza de $ 4,43 respecto del cierre del viernes. Por su parte, el futuro del cobre referencial Comex revertía ganancias matinales y se mantenía sin variación en US$ 6,28 por libra.
- Schwager ficha a André Sougarret y Hernán de Solminihac para integrar el directorio de su filial de servicios mineros
- Gobierno impulsa estatuto laboral para el turismo y abre debate por nueva fórmula para promediar la jornada de trabajo
- Ministerio de Vivienda vuelve a postergar definición sobre cambios urbanos con que Hacienda busca reactivar negocio inmobiliario
- La Moneda llama a los senadores del PPD a cumplir el acuerdo por ley miscelánea: “En política el valor de la palabra empeñada es lo que manda"
- Más de 200 expertos llaman a actuar con urgencia frente al impacto económico de la IA
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ministerio de Vivienda vuelve a postergar definición sobre cambios urbanos con que Hacienda busca reactivar negocio inmobiliario
La secretaría encabezada por Iván Poduje retrasó ahora para el 24 de julio la fecha para contestar las observaciones a su propuesta de Modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
Morales & Besa da vuelta la página: anunciará su nuevo nombre antes de fin de año
La firma explicó que si bien desde el punto de vista legal "es indiscutible e inobjetable que la marca pertenece a la actual sociedad de profesionales", la decisión de dejar de utilizarla "obedece a una reflexión estratégica orientada a proyectar una visión de largo plazo".
Gobierno impulsa estatuto laboral para el turismo y abre debate por nueva fórmula para promediar la jornada de trabajo
Durante la presentación, el subsecretario Rosende dijo que, además del turismo, el Ejecutivo propondrá para el resto de las actividades una ampliación del período de promediación de la jornada laboral. “Se propondrá un promedio menor, de 16 semanas”, dijo.
¿Reestructuración en Corfo? Gobierno evaluará pertinencia de comités sectoriales y líneas de gerencias
En la primera sesión del consejo de la corporación bajo la actual administración, el biministro Mas planteó revisar los ocho comités del organismo. Además, se analizaron los acuerdos con la banca multilateral para reducir en 54,8% su cartera comprometida, desde US$ 1.194 millones a US$ 540 millones.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete