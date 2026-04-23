Lo que debes saber a esta hora de la tarde
China prohíbe el ingreso de pollo chileno + Reconocida frutícola al borde la quiebra + Dólar sube levemente
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China prohíbe las importaciones de aves de corral de Chile debido a la gripe aviar. China prohibió las importaciones de aves de corral procedentes de Chile debido a un reciente brote de gripe aviar en el país, dijo la autoridad aduanera china en un comunicado. La prohibición, con efecto inmediato, afecta a todas las aves de corral y productos relacionados procedentes de Chile, dijo el Gobierno, alegando la necesidad de proteger su industria ganadera y la bioseguridad.
Millones en deudas: reconocida exportadora frutícola chilena al borde de la quiebra. La reconocida frutícola chilena Exportadora BB Trading SpA fue tajante: dijo estar “en un estado de insolvencia irremontable si no logra reestructurar sus pasivos a largo plazo” bajo un plan de reorganización judicial. La alerta de la compañía figura en su solicitud de reorganización judicial, a la que tuvo acceso Diario Financiero, en la que busca refinanciar pasivos por más de US$ 105 millones.
Cómo se acerca el dólar al fin de semana. En momentos en que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para resolver el conflicto se encuentran en un punto muerto, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 891,3 lo que implica un alza de $ 1,6 respecto al cierre del miércoles. El cobre Comex retrocedía 0,9% a US$ 6,13 por libra, mientras el petróleo Brent se estabilizaba un poco más arriba de US$ 100 el barril.
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- El rol de los directores independientes en voz de Manola Sánchez (Bci), Rafael Fernández (SAAM) y Rafael Guilisasti (Concha y Toro)
- Operadores financieros no ven cambios en la tasa del Banco Central la próxima semana y ratifican expectativa de un alto IPC en abril
- Máximo Pacheco visita al expresidente Boric en su oficina para hablar de Codelco y le entrega la Memoria 2025 de la cuprera estatal
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Sostienen que hoy el foco está en el resguardo de conflictos de interés, su rol como complemento estratégico y la capacidad de enriquecer la discusión al interior del directorio.
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Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
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