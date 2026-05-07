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SEA da luz verde a parque eólico de Arauco en Ñuble + Caen exportaciones de cobre + Dólar retrocede
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SEA recomienda aprobar parque eólico de Arauco en Ñuble. Tras ingresar en abril del año pasado a tramitación ambiental, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publicó el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) con recomendación de aprobación para el Parque Eólico Las Fresias, el cual involucra una inversión de US$ 500 millones. La iniciativa podría convertirse en uno de los parques eólicos más relevantes del país. De hecho, la forestal del grupo Angelini creó una unidad de negocios para desarrollar proyectos energéticos como Las Fresias.
Fuerte desaceleración de las exportaciones de cobre. Un alza de 7% registraron las exportaciones chilenas durante abril al compararla con igual mes de 2025 para llegar a US$ 9.718 millones, según las cifras publicadas por el Banco Central este jueves. Notoria fue la desaceleración de los envíos de cobre, que llegaron a US$ 4.647 millones, lo que representó un avance de apenas 0,3% en 12 meses impulsado por cátodos, pero con una caída en los concentrados.
Incertidumbre del dólar. En medio de una semana marcada por los vaivenes de la guerra en el Golfo Pérsico, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 889,42 lo que implica una caída de $ 1,68 respecto al cierre del miércoles. El cobre Comex subía 0,3% a US$ 6,21 por libra y el crudo Brent retrocedía 2,6% para cotizar a US$ 98,6 el barril.
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