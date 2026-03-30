Gobierno y camioneros avanzan en acuerdo en medio de alza de combustibles: descartan movilizaciones y proponen ajustes a principal indicador del costo del transporte

Luego de la reunión que se extendió por más de una hora, los grupos de transportistas confirmaron que seguirán en conversaciones con el Ejecutivo.

En su tercera reunión con el Gobierno, las asociaciones gremiales del rubro camionero desembarcaron en La Moneda, donde descartaron este lunes la posibilidad de una paralización nacional en el marco de la histórica alza del precio de los combustibles, que solo el jueves recién pasado subió en promedio $ 580 por litro en el caso del diésel y de $ 390 en el caso de las gasolinas de 93 y 97 octanos.

El alza además responde a la modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios del Combustible (Mepco) llevada a cabo por el Ejecutivo en el contexto de la guerra de Medio Oriente, que ha llevado a los barriles de crudo por sobre los US$ 100 este lunes.

En concreto, estuvieron presentes en una reunión con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, los presidentes de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez; de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), Juan Araya; y de ChileTransportes, Raúl Clavero, además de otros representantes de diversos grupos del rubro.

A la cita también se sumó el Presidente de la República, José Antonio Kast.

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Sobre el contenido de la reunión, fue Pérez (CNTC) quien adelantó que parte del acuerdo es la actualización sin desfase mensual de los Índices de Costo del Transporte (ICT), instrumento elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que mide los costos de los transportistas -entre ellos, combustible- y sirve como referencia para los dadores de carga para fijar los precios de las tarifas a pagar por el transporte de las mismas.

La propuesta viene además en conjunto a la creación de un canal de denuncia para los dadores de carga que no pongan en práctica el alza de las tarifas de transporte.

Araya, quien ya había mantenido reuniones el pasado 19 de marzo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, el pasado viernes 27, aseveró que como asociación seguirán en reuniones con el Gobierno, en busca de compartir sus preocupaciones.

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Consultado por propuestas concretas presentadas en la reunión, fue el mismo Araya quien afirmó que “hay que conversar con el ministro de Hacienda, porque él es el hombre de la billetera”.

Además, el representante de la CNDC consignó que a pesar de la decisión de las distintas ramas de no realizar movilizaciones, no se puede descartar que esta se produzca “en grupos pequeños de camioneros que no pueden subir la tarifa, y van a tener que no llevarles los camiones a la empresa”.

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