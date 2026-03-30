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Gobierno y camioneros avanzan en acuerdo en medio de alza de combustibles: descartan movilizaciones y proponen ajustes a principal indicador del costo del transporte

Luego de la reunión que se extendió por más de una hora, los grupos de transportistas confirmaron que seguirán en conversaciones con el Ejecutivo.

Por: José Vásquez

Publicado: Lunes 30 de marzo de 2026 a las 16:01 hrs.

Camioneros paro Paro de camioneros combustible petróleo
<p>Los dirigentes del rubro camionero llegaron en grupo a La Moneda. Foto: Aton.</p>

Los dirigentes del rubro camionero llegaron en grupo a La Moneda. Foto: Aton.

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