Canciller anuncia visita a Silicon Valley e India para las próximas semanas

En el marco del seminario Latam Focus 2026 de BTG Pactual, el ministro realizó una intervención enfocada en el desarrollo del capital humano y físico para el país a través de la diplomacia.

El canciller Francisco Pérez Mackenna anunció que en las próximas semanas viajará a Estados Unidos y en mayo a India. En el marco del seminario Latam Focus 2026 de BTG Pactual, el ministro realizó una intervención enfocada en el desarrollo del capital humano y físico para el país a través de la diplomacia.

“Tenemos cosas buenas. Por ejemplo, una fortaleza institucional muy sólida, la mejor ubicación geográfica del planeta. Chile podría ser perfectamente 'el California de Sudamérica'”, señaló.

Así, destacó que se debe atraer, formar y retener el talento. Así, informó que visitará Silicon Valley en California e India, con el objetivo de incorporar más tecnología y conocimiento.

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Frente al país asiático, destacó que es una oportunidad para diversificar el mercado de exportaciones, ya que cuenta con 1.400 millones de habitantes y podría convertirse en una potencia del mundo a 2030.

“Ya tenemos un principio de acuerdo que estamos trabajando y creemos que va a ser muy importante incorporar a la India en nuestro portfolio potencial para que Chile logre atraer y retener talento”, indicó.

Además, destacó la firma del acuerdo con EEUU acerca de minerales críticos, realizada el lunes.

“Lo que queremos, lo que queremos hacer con eso es crear un clima para que podamos diversificar nuestras exportaciones, no solo en términos de mercados, sino que también el término del tipo de actividades que se hacen respecto de, por ejemplo, la minería”, explicó.

Así, también se refirió a desafíos relacionados con la fundición minera.

“Si no logramos diversificar los destinos en cuanto a generar capacidad de fundición en otros lugares, vamos a estar muy concentrados. Y si pudiéramos traer ese tipo de actividades a Chile, en minerales críticos, en tierras raras, en el caso del cobre vamos a tener probablemente un porcentaje mayor del del del valor que estamos creando, que se va a quedar acá”, dijo.