“Chile también es una tierra de oportunidades para India”: Pérez Mackenna reúne con el ministro de comercio del gigante asiático

La instancia se dio luego de un primer acercamiento virtual en abril, con el objetivo de lograr un acuerdo comercial bilateral.

“Atraer inversiones y abrir mercados” es la consigna con la que el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, junto a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, arribaron a India para sostener encuentros con inversionistas del gigante asiático.

En la visita oficial, las autoridades del gobierno chileno se reunieron este martes con el ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal, en búsqueda de avanzar en un acuerdo de asociación económica con el gigante asiático, que es actualmente el cuarto socio comercial para los envíos chilenos, con US$ 2.759 millones transados dentro del presente año.

El canciller Pérez Mackenna recalcó que la intención del Ejecutivo es “avanzar en un buen acuerdo equilibrado y que proyecte la relación de nuestras naciones al futuro”, definiendo además a Chile como una “tierra de oportunidades para India, por su posicionamiento global en minerales críticos y energías renovables”.

La cita con Goyal se da luego de un primer encuentro telemático en abril, dando cuenta de la relevancia que tiene el país más poblado del mundo –con 1.400 millones de habitantes– como uno de los mercados prioritarios para la diversificación de las exportaciones chilenas, donde actualmente lideran los envíos mineros, así como nueces y kiwis.

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Luego de la reunión, Pérez Mackenna participó además de una mesa redonda con empresarios locales, donde hizo hincapié en resaltar a Chile como un “socio confiable en América Latina”.

Estévez, por su parte, participó en una junta con el secretario de Comercio de India, Rajesh Agrawal, que abordó asuntos técnicos en la negociación del acuerdo de asociación económica, así como acceso a mercados y oportunidades de cooperación.

Según señaló la subsecretaria, este último encuentro con Agrawal se dio en el contexto de prioridad por el mercado indio en la “estrategia de diversificación de Chile”, por lo que el acuerdo de asociación con el país serviría para “fortalecer el acceso a mercados, generar nuevas oportunidades para nuestro sector exportador y proyectar una relación económica más moderna, dinámica, resiliente y de largo plazo entre ambos países”, cerró.