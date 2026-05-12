“Chile también es una tierra de oportunidades para India”: Pérez Mackenna reúne con el ministro de comercio del gigante asiático
La instancia se dio luego de un primer acercamiento virtual en abril, con el objetivo de lograr un acuerdo comercial bilateral.
Noticias destacadas
“Atraer inversiones y abrir mercados” es la consigna con la que el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, junto a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, arribaron a India para sostener encuentros con inversionistas del gigante asiático.
En la visita oficial, las autoridades del gobierno chileno se reunieron este martes con el ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal, en búsqueda de avanzar en un acuerdo de asociación económica con el gigante asiático, que es actualmente el cuarto socio comercial para los envíos chilenos, con US$ 2.759 millones transados dentro del presente año.
El canciller Pérez Mackenna recalcó que la intención del Ejecutivo es “avanzar en un buen acuerdo equilibrado y que proyecte la relación de nuestras naciones al futuro”, definiendo además a Chile como una “tierra de oportunidades para India, por su posicionamiento global en minerales críticos y energías renovables”.
La cita con Goyal se da luego de un primer encuentro telemático en abril, dando cuenta de la relevancia que tiene el país más poblado del mundo –con 1.400 millones de habitantes– como uno de los mercados prioritarios para la diversificación de las exportaciones chilenas, donde actualmente lideran los envíos mineros, así como nueces y kiwis.
Luego de la reunión, Pérez Mackenna participó además de una mesa redonda con empresarios locales, donde hizo hincapié en resaltar a Chile como un “socio confiable en América Latina”.
Estévez, por su parte, participó en una junta con el secretario de Comercio de India, Rajesh Agrawal, que abordó asuntos técnicos en la negociación del acuerdo de asociación económica, así como acceso a mercados y oportunidades de cooperación.
Según señaló la subsecretaria, este último encuentro con Agrawal se dio en el contexto de prioridad por el mercado indio en la “estrategia de diversificación de Chile”, por lo que el acuerdo de asociación con el país serviría para “fortalecer el acceso a mercados, generar nuevas oportunidades para nuestro sector exportador y proyectar una relación económica más moderna, dinámica, resiliente y de largo plazo entre ambos países”, cerró.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Dueño mayoritario de Movistar Arena y Metro proyectan levantar un nuevo centro de eventos sobre la estación Ñuñoa
La construcción de Music Hall Ñuñoa contempla una inversión de US$ 35 millones y tendrá capacidad para recibir hasta 4.700 personas en conciertos, obras de teatro y encuentros culturales.
Gobierno pierde su primer subsecretario: Rafael Araos renuncia al Ministerio de Ciencia por diferencias con Ximena Lincolao
Junto con el funcionario, también dejaron la cartera su jefa de gabinete y la jefa de la división jurídica. En reemplazo de Araos, asumió como subsecretaria subrogante Carolina Rossi, quien se desempeñaba como jefa de la división de Tecnología Emergente de la cartera.
Clínica Costanera de Valdivia invierte US$ 15 millones en infraestructura para fortalecer sus prestaciones de tratamiento y cuidado oncológico
La apertura de esta nueva área está proyectada para enero de 2027 y busca entregar atención especializada integral para pacientes que hoy deben recurrir a Santiago por cuidados médicos.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete