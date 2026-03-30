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Gobierno de Kast y Estados Unidos retoman negociación arancelaria y programan reunión para abril

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, tuvo un primer encuentro con el Representante Comercial estadounidense, Jamieson Greer.          

Por: A. Santillán y R. Carrasco

Publicado: Lunes 30 de marzo de 2026 a las 08:26 hrs.

Chile EEUU exportaciones exportación e importación gobierno
<p>Gobierno de Kast y Estados Unidos retoman negociación arancelaria y programan reunión para abril</p>

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