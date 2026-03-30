Gobierno de Kast y Estados Unidos retoman negociación arancelaria y programan reunión para abril
La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, tuvo un primer encuentro con el Representante Comercial estadounidense, Jamieson Greer.
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Como parte de su primera actividad internacional en la 14ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, sostuvo el sábado pasado una reunión bilateral con el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer.
En el encuentro se abordó el estado de la relación económico-comercial entre ambos países, así como los avances del diálogo orientado a profundizar el vínculo.
Además, acordaron retomar la agenda de la negociación arancelaria, programando un primer encuentro para el próximo 14 y 17 de abril en Washington.
“Nuestro objetivo es que los productos estratégicos que exportamos a EEUU, y que son complementarios con su mercado, puedan acceder en condiciones favorables”, señaló Estévez. “Creemos que existe un espacio real para avanzar en soluciones que sean mutuamente beneficiosas”, agregó.
Adicionalmente, explicó que al tratarse de una política comercial de Estado, habrá una continuidad en las conversaciones que partieron con el Gobierno anterior el año pasado y que implicaron dos encuentros entre los equipos técnicos de la Subrei y el USTR en junio y julio.
“Sin embargo, esta nueva etapa tiene un impulso propio, con un foco claro en avanzar de manera más ágil y concreta en los temas que son prioritarios para nuestro país”, manifestó Estévez, destacando que “desde el primer día hemos estado trabajando para reactivar esta agenda y generar las condiciones que permitan avanzar en resultados”.
India, China y Filipinas
En el contexto de su paso por la OMC, la subsecretaria también sostuvo otras reuniones bilaterales con autoridades y representantes del comercio de distintos países y mercados clave para Chile.
En un encuentro con el ministro de Comercio de China, Wentao Wang, se revisó el estado de la relación bilateral y las oportunidades para seguir promoviendo los vínculos comerciales, en el contexto de los 20 años del Tratado de Libre Comercio y de los 55 años de relaciones diplomáticas, conmemorados durante 2025.
En el caso de India, Estévez se reunió con su secretario del departamento de Comercio, Shri Rajesh Agarwal, junto a quien abordó el estado de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, su sigla en inglés), iniciado el año pasado y que ya cuenta con una tercera oferta.
Adicionalmente, sostuvo una bilateral con el subsecretario de Comercio de Filipinas, Allan B. Gepty, en la cual también se revisó el estado de las negociaciones del CEPA entre ambas naciones, iniciadas en mayo de 2025.
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