AC: Mulet destapa presunto conflicto de interés de Pardow con estudio legal que defendió a Transelec ante el Tribunal de la Libre Competencia
Además, a la sesión de la mañana de este viernes no asistieron las distribuidoras invitadas y tampoco los exsecretarios ejecutivos de la CNE Andrés Romero y Marco Mansilla. Respecto de este último, el organismo respondió que no lo puede ubicar, porque no tiene su información personal.
Noticias destacadas
Para las 10:30 horas de este viernes estaba convocada la Comisión Revisora de la acusación constitucional del exministro de Energía Diego Pardow. Pero los integrantes de la instancia que llagaron a la cita –porque también se ausentaron las oficialistas Carmen Hertz (PC) por enfermendad y Erika Ñanco (FA) que no presentó excusa- se encontraron con la sorpresa de que ninguno de los invitados se presentó.
De hecho, se excusaron los representantes de ENEL Distribución Chile S.A.; Colbún S.A.; AES Gener y Transelec. Este último, sin embargo, reiteró lo que ya ha señalado, en cuanto a que entregó la información de los activos sobrevalorados que habrían generado un cobro adicional en las cuentas de la luz, al exministro y se ofreció a hacer la devolución correspondiente, el año 2024.
Tampoco se presentaron los exsecretarios ejecutivos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) Andrés Romero –quien fue invitado en dos ocasiones diferentes- y Marco Mansilla, a quien se le pidió la renuncia junto con Pardow. Sin embargo, la respuesta de la CNE a raíz de la invitación que se le curso a Macilla, a través del organismo, fue que no tiene información personal del exsecretario ejecutivo para informarlo de la invitación; lo que desató la furia de la oposición en la comisión, pero especialmente del UDI Sergio Bobadilla, quien insistió en al menos tres ocasiones al presidente de la instancia, Jaime Mulet (FRVS), para que confirmara que la comisión votaría al final del día, para que se convoque a la Sala para este sábado. Incluso pidió que se votara su propuesta.
Postura en que lo acompañó el RN Mauro González quien acusó a Pardow de dilatar el proceso para que no se vote antes de las elecciones y pidió votar hoy en la comisión con el fin de que la Sala lo haga mañana el sábado. La certeza de que se convocaría a la dicha instancia para mañana, en el caso de que la comisión votara hoy, se la da a la oposición el que presida la Corporación el RN José Miguel Castro.
Debido proceso
Mulet detalló que a través de un correo, el gerente general de Transelec, Arturo Le Blanc, señaló que no puede asistir por estar fuera del país, por razones de trabajo, pero no manda reemplazo. Sin embargo, en el correo reiteró que los esfuerzos de la empresa han estado en corregir lo ocurrido y que comunicó a fines de 2024 lo sucedido a todos los órganos involucrados, de manera de implementar las correcciones y hacer las devoluciones. Tras lo cual, Mulet se lamentó que “veo poca disposición de colaboración”.
Mientras la respuesta de la CNE respecto de Mancilla fue interpretada por Bobadilla como el interés del Gobierno de “ocultar información” y exigió con más intensidad aun que se vote al final de la tarde. Ello, en medio de un largo discurso, en que apuntó al Gobierno como interesado en obstruir la investigación de la comisión, pero manifestando también opiniones políticas; por lo que Mulet lo interrumpió, instándolo a que se abocara al objeto de la comisión y los “alegatos políticos” los dejara para la Sala.
En este contexto, González valoró la respuesta de Transelec que, aunque no asistió a la comisión, reiteró la versión ya conocida, sumándose a la postura de su aliado de la UDI: “El Gobierno quiere boicotear esta comisión y dilatarla lo más que sea posible” y también insiste en votar al término de esta jornada.
Sin embargo, el secretario de la comisión se vio en la obligación de explicar que si se votara sin permitir una defensa adecuada del exministro se estaría infringiendo el debido proceso en su favor.
Golpe a la cátedra
Tras una larga suspensión para “chequear una información”, la comisión retomó la sesión sólo para que su presidente diera a conocer una información que sólo contribuyó a que la oposición reconfirmara la decisión tomada desde la presentación de la acusación. Pues, desde el punto de vista de Bobadilla, la información entregada por Mulet sólo “ratifica una conducta habitual de este exministro”.
La información entregada por el presidente de la instancia tiene que ver con que el exsecretario de Estado no informó en su declaración de intereses que su pareja, con quien tiene un Acuerdo de Unión Civil, la abogada Catalina Iñiguez, es social del estudio de abogados FerradaNehme, que defendió a Transelec en un juicio ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Y que también defiende a otras compañías del rubro, recalcó Mulet.
Según señaló esto “no es reprochable en sí, lo reprochable es que no lo supiera la opinión pública”, advirtió el diputado, puesto que según argumentó existiría un “conflicto de interés, más aún en el área energética, que es un área regulada”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Inmobiliaria VIVA proyecta inversiones por US$ 100 millones en Santiago y consolidar su expansión en EEUU
En cinco años, la firma proyecta levantar cuatro desarrollos en la capital. Uno se emplazará en Santiago Centro, otro en la Florida, mientras que los últimos dos siguen en evaluación.
Fintech peruana adquiere posición mayoritaria en la startup chilena de pagos ETpay
La empresa emergente local desarrolló una infraestructura para hacer pagos de cuentas a través de transferencias bancarias. A la fecha de la venta, facturaban US$ 5 millones anuales. Ahora, el plan es definir los próximos pasos con la compañía peruana para llegar a nuevos mercados.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete