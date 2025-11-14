Click acá para ir directamente al contenido
AC: Mulet destapa presunto conflicto de interés de Pardow con estudio legal que defendió a Transelec ante el Tribunal de la Libre Competencia

Además, a la sesión de la mañana de este viernes no asistieron las distribuidoras invitadas y tampoco los exsecretarios ejecutivos de la CNE Andrés Romero y Marco Mansilla. Respecto de este último, el organismo respondió que no lo puede ubicar, porque no tiene su información personal.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Viernes 14 de noviembre de 2025 a las 12:41 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

