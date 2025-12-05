César Valenzuela (PS): “Es bien importante que la ciudadanía no haya entregado a nadie la posibilidad de pasar la aplanadora (en el Congreso)"

Uno de los rostros de la llamada “revolución Pingüina” llega a la Cámara de Diputados, enfocado en materia de seguridad, tema que ha marcado su trayectoria profesional.

Este joven abogado socialista, con magíster en Prevención, Seguridad Urbana y Política Criminal, fue jefe del Programa Denuncia Seguro, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante la segunda administración de la expresidenta Bachelet; pero el diputado electo César Valenzuela (36) se hizo conocido como dirigente estudiantil durante el movimiento conocido como “revolución Pingüina”. Y en la elección parlamentaria de noviembre fue elegido para un escaño en la Cámara de Diputado por el distrito 9, que contempla entre otras comunas Recoleta, Cerro Navia y Conchalí.

En esta conversación con Diario Financiero se declara partidario de la política de los acuerdos, asegurando no tener ningún complejo en esta materia. Y respecto a la conformación de la Cámara, plantea que “el Partido de la Gente es un partido político tan importante como cualquier otro; que, además, tiene una bancada de diputados importantes y, por lo tanto, amerita todos los esfuerzos de parte nuestra por establecer puentes de coordinación y de acuerdos con ese partido”.

-¿Qué espera de la Cámara de Diputados en el próximo periodo?

-Lo que espero es que cumpla su rol, que es ser un espacio de discusión y de articulación legal y política del país y que el comportamiento de todos nosotros esté a la altura de ese espacio.

-¿Es de los que cree en los acuerdos? Se lo pregunto, porque su generación, en general, es crítica de los acuerdos.

-Sí, pero no es mi caso, en absoluto. Yo siempre lo he señalado, no tengo ningún complejo en llegar a acuerdos, pero con esa misma convicción siempre digo también que tengo intransables.

-¿Como cuáles?

-Ejemplos que siempre pongo: Si alguien me dice que para solucionar el problema de la educación pública hay que privatizarla, voy a estar siempre en contra; si me dicen que para incentivar el empleo femenino hay que disminuir el sueldo mínimo de las mujeres, voy a estar siempre en contra.

-Entonces, ¿comparte la mirada de algunos analistas que señalan que lo positivo de que fuerzas políticas hayan quedado casi empatadas es positivo para alcanzar acuerdos y llegar a consensos?

-Es bien importante que en este contexto, donde al parecer tenemos una polarización, la ciudadanía no haya entregado a nadie la posibilidad de pasar la aplanadora; y, efectivamente, la composición política de la Cámara, obligue a que los actores políticos tengan que dialogar, conversar y llegar a consensos. Así es que eso me parece que es positivo.

“Hay una tentación por parte de la política tradicional de ningunear a los actores políticos nuevos, yo no estoy en eso”

-¿Qué expectativas tiene del rol del Partido de la Gente en la Cámara?

-Mira, yo he aprendido en la política que uno no debe prejuzgar y que tiene que ver el comportamiento de las personas en sus espacios. Entonces, la opinión que tengo hoy es que el Partido de la Gente es un partido político tan importante como cualquier otro; que, además, tiene una bancada de diputados importantes y, por lo tanto, amerita todos los esfuerzos de parte nuestra por establecer puentes de coordinación y de acuerdos con ese partido.

-Se lo preguntaba, porque para algunos genera inquietud, incluso cierta desconfianza, lo ocurrido en este periodo, en que de la bancada que llegó ya no queda ni uno en el PDG.

-No para mí. Eso sería adelantar un juicio y no tengo antecedentes para eso. Insisto en la idea, creo que hay una tentación por parte de la política tradicional de ningunear a los actores políticos nuevos, yo no estoy en eso. Para mí, el Partido de la Gente merece todo nuestro respeto y atención.

-¿Le preocupa el discolaje? Porque en el periodo que termina ha campeado en la Cámara.

-Mira, lo que me preocupa más es lo que observo, muchas veces, que los partidos llevan candidatos con el afán de buscar electorado y no necesariamente se mira la trayectoria o el comportamiento que van a tener esos candidatos. En realidad esta es una deuda de los partidos políticos, los díscolos no nacen de un momento a otro.

-Pese a eso ¿le gustaría que este Congreso dejara zanjado el tema de la reforma política o preferiría avanzar en una consensuada en el próximo periodo?

-Lo uno no quita lo otro. Creo que hay determinados temas que si es posible avanzar en esta legislatura hay que hacerlo y lo que quede pendiente habrá que hacerlo en el periodo siguiente. Pero tampoco me pierdo, creo que no podemos tener al Congreso abocado exclusivamente a resolver los problemas del sistema político, porque hay otros que son tanto más urgentes. Aunque no quiero menospreciar que este es un problema importante.

-¿Qué aspectos de la reforma política debieran quedar zanjados?

-Entiendo que hay unos que están avanzando, los requisitos para la constitución de los partidos políticos. Si es posible que esos temas avancen en esta legislatura, no veo por qué hay que esperar.

-En términos generales, ¿qué temas pretende impulsar en el próximo periodo? Que le interesen en lo personal.

-Dos cosas que creo que se relacionan harto con mi trayectoria de vida y con el compromiso que adquirí con los ciudadanos: Yo, me he dedicado prácticamente toda mi carrera profesional al tema de la seguridad, llevo 14 años en esto, cuando no era tema. Entonces, ahí tengo una sensibilidad especial, un conocimiento especial sobre esa materia. Estamos trabajando en algunas cosas que a mí me parece que son importantes y me da la impresión que estos temas van a tener una aceptación muchísimo más amplia de lo que se espera, en general, de los otros proyectos. Por otro lado, soy de los convencidos de que el principal problema de Chile sigue siendo la desigualdad, no nos engañemos. Creo que existe la tentación de ciertos sectores políticos de tratar de negar ese problema y la desigualdad es el gran problema que tiene Chile.

“Kast está jugando con las expectativas que tienen las personas sobre materias que son muy sensibles”

-Entonces, ¿qué proyectos impulsaría para contribuir a disminuir la desigualdad?

-Hay varias cosas. Creo que lo primero es que el Estado tiene que ofrecer mejores prestaciones sociales, eso es fundamental, y significa que hay que avanzar en modernización, eficiencia, calidad y también en más recursos. Pero veo algo que me parece complejo. A propósito del debate de Archi…

-¿En qué sentido?

-Veo que hay un candidato que está generando un nivel de expectativas tan grande, ‘lo vamos a mejorar todo’, dice, y que es incapaz de señalar cómo va a ser eso. Entonces, el temor que a mí me genera es que eso puede producir un nivel de frustración muy grande en la población. Es tan incapaz de explicar cómo lo va a hacer que es un riesgo y un peligro para la estabilidad social y política del país, porque se está jugando con necesidades que son muy fundamentales de las personas.

-A propósito de eso, las encuestas predicen que José Antonio Kast es el más probable ganador del balotaje, en el contexto en que eventualmente usted será oposición, ¿cómo cree debería actuar su sector en la Cámara?

-Creo que el primer llamado a comportarse es al candidato y lo que he visto, lo que vi el miércoles en el debate es muy grave. Es de un nivel de arrogancia… sin la capacidad más mínima de explicar cómo se va a hacer, está jugando con las expectativas que tienen las personas sobre materias que son muy sensibles. Las lista de espera, el tema de la vivienda… Entonces, de verdad, creo que los primeros llamados a generar condiciones de responsabilidad en el diálogo político necesario son los candidatos y creo que es peligroso lo que está haciendo el candidato José Antonio Kast.

-¿Qué comisiones le gustaría integrar de ser posible? Me imagino que la de seguridad, por lo que me decías antes…

-Si tengo una inclinación especial por ese tema, pero estoy disponible a colaborar en todos los espacios. Aquí, no es solamente lo que uno quiera, sino que donde es más necesario también.