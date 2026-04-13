Claves de Congreso: todas las señales indican que está semana sí ingresará el proyecto misceláneo
Aunque la Cámara de Diputados está pendiente de este proyecto, también están invitados a esta corporación los exministros de Hacienda Mario Marcel y Nicolás Grau; y, el presidente de Codelco Máximo Pacheco.
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Esta vez parece ser la vencida y todo indica que el gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresará esta semana el proyecto de reconstrucción nacional cuyo debate comenzó mucho antes de que su contenido sea conocido por la oposición, aunque sí ha sido socializado con el oficialismo. En este escenario, todo indica que el Congreso y, en especial, la Cámara de Diputados estará centrada en esta iniciativa a la que la oposición se resiste con más ahínco entre más se acerca su ingreso a tramitación, ahora con el argumento de que el Ejecutivo no se ha acercado a conversar con el sector sobre la propuesta.
Este martes, la Comisión de Gobierno de la Cámara recibe a la contralora Dorothy Pérez para conocer de primera fuente los detalles acerca del informe del organismo fiscalizador que alertó acerca de los gastos en celebraciones efectuadas por municipalidades en 2024-2025 y de la metodología utilizada para elaborarlo.
Máximo Pacheco a la Comisión de Minería
Durante la misma jornada y a la misma hora, la Comisión de Agricultura continúa con el estudio del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales, para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural. Invitado el titular de Vivienda, Iván Poduje.
A las 17:30 horas de esta misma jornada, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, recibe al titular de OOPP Martín Arrau, quien dará a conocer las prioridades legislativas de su cartera, para el período 2026-2030.
Mientras que el miércoles 15, desde las 15:00 horas, la Comisión de Medio Ambiente continuará la discusión y votará el proyecto que modifica la Ley N° 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para frenar el establecimiento de nuevos sitios prioritarios, mientras no se dicte el reglamento.
En paralelo a Medio Ambiente, la Comisión de Minería recibirá al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, para que se refiera al estado financiero de dicha empresa y, en particular, a la remodelación de su edificio matriz y su costo.
Senado: ministro de Trabajo aborda sala cuna con Educación
La Comisión de Economía recibe, este martes 14 desde las 09:30 horas, al vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), José Ignacio Mujica, para que exponga los planes del organismo que dirige en materia de fortalecimiento, financiamiento y apoyo al emprendimiento, la innovación y las tecnologías en el país.
A 11:00 horas, la Comisión de Seguridad Pública inicia el estudio de las enmiendas de la Cámara de al proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. Invitados el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el subsecretario de la cartera, Juan Pablo Rodríguez.
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