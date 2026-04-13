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Claves de Congreso: todas las señales indican que está semana sí ingresará el proyecto misceláneo

Aunque la Cámara de Diputados está pendiente de este proyecto, también están invitados a esta corporación los exministros de Hacienda Mario Marcel y Nicolás Grau; y, el presidente de Codelco Máximo Pacheco.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 13 de abril de 2026 a las 11:14 hrs.

Cámara de Diputados Senado gobierno Exministro Proyecto de ley Oposición Ministros Claudia Rivas
<p>Claves de Congreso: todas las señales indican que está semana sí ingresará el proyecto misceláneo</p>

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