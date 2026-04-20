Claves del Congreso: Comisión de Hacienda se fija en la mira del mundo político por proyecto de reconstrucción

Aunque todas las señales son que la polémica iniciativa ingresaría esta semana, el martes 21, ya nadie se atreve a asegurar que eso ocurra, por lo pronto la comisión tiene una tabla que no considera la iniciativa del Ejecutivo.

Esta semana debería ser la definitiva para el ingreso del proyecto de reactivación económica del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Aunque en los días previos, los contenidos de la iniciativa se han ido conociendo a goteras, el debate ha sido intenso. La aspiración del Ejecutivo es que su propuesta se apruebe con un amplio margen de respaldo en la Sala –porque es un hecho que sorteará con facilidad la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde el oficialismo cuenta con una segura mayoría-, algo que no parece muy probable, pero sí que sea aprobado por estrecho margen, debido a dudas que genera la bancada del Partido de la Gente (PDG).

La iniciativa ingresaría mañana martes 21 por la Cámara Baja, a la Comisión de Hacienda, aunque desde las filas opositoras ya dejaron claro que intentarán que el polémico proyecto pase por otras comisiones que tengan relación con los distintos temas que aborda el proyecto.

Esa misma jornada, la Comisión de Gobierno inicia la discusión general del proyecto que modifica la ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública, para elevar los estándares de transparencia corporativa exigible a las empresas públicas (Boletín N° 16.746-06). Vencimiento de la urgencia: 22 de abril.

La Comisión de Constitución dedica las sesiones de la tarde, desde las 15:00 horas, del martes 21 y miércoles 22 a la discusión del proyecto que modifica el Código Penal para fortalecer la protección de la comunidad educativa agravando las penas aplicables a los delitos cometidos en contra de docentes y trabajadores de la educación. Al final del miércoles se votaría la iniciativa en general.

Hacienda en la mira

Aunque las tablas de la Comisión de Hacienda de la Cámara quedan supeditadas a lo que ocurra con el ingreso del proyecto de reconstrucción, el martes 21, está citada para recibir a la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, para conocer su opinión respecto del proyecto que modifica que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, para extender su aplicación a los casos que indica y aumentar las sanciones por incumplimiento. Al término de la sesión se votará la iniciativa.

Y el miércoles 22, la misma comisión continúa al estudio y vota el proyecto que modifica la Ordenanza de Aduanas para sancionar como contrabando la internación ilegal de productos agropecuarios al país, así como el ingreso por pasos no habilitados de todo tipo de mercaderías, cuyo valor exceda cierto monto.

Por otro lado, el martes 21, en segundo lugar de la tabla, la Comisión de Trabajo inicia el estudio del proyecto de un grupo de diputados opositores que interpreta el artículo 10 del Estatuto Administrativo y el artículo 2° del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, en el sentido de que el principio de confianza legítima es aplicable a los empleos a contrata.

Mientras que el miércoles 22, la Comisión de Minería recibe a la ministra de Energía, Ximena Rincón, para conocer la calendarización, los alcances y medidas de mitigación social y productiva consideradas para el término del subsidio eléctrico y la propuesta del Valor Agregado de Distribución (VAD). Y también escuchará al presidente del Directorio de Codelco, Máximo Pacheco, para que se refiera al estado financiero de Codelco y, en particular, a la remodelación del edificio matriz de dicha empresa y su costo.

Senado: super de Pensiones concurre a Trabajo

La Comisión de Seguridad Pública, desde las 11:00 horas, se abocad a continuar el estudio de las enmiendas que la Cámara introdujo al proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. Invitado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el subsecretario de la cartera, Juan Pablo Rodríguez.

Mientras que el miércoles 22, la, para que exponga los objetivos de la superintendencia a su cargo, principalmente respecto de la implementación de la reforma de pensiones, el resguardo de los derechos previsionales de los trabajadores, el adecuado funcionamiento del sistema y otras materias.