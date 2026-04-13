Cristóbal Urruticoechea (PNL) y el proyecto misceláneo: “Si viniera una norma distinta a la idea matriz, tampoco vamos a aprobar una idea de legislar de esa forma”

El legislador es cuñado del timonel de la colectividad, ya que en febrero pasado contrajo matrimonio con la actual senadora Vanessa Kaiser. (Foto: Aton Chile)

El jefe de la bancada de diputados de Partido Nacional Libertario advierte además que desde su colectividad “vamos a apoyar al gobierno absolutamente en todo lo bueno que haga, pero obviamente cuando pensemos que se está equivocando, se los vamos a hacer saber”.

Inició su segundo periodo parlamentario, en representación del distrito de Los Ángeles, entre otras comunas, y en este periodo, el diputado Cristóbal Urruticoechea inició su incursión por la Cámara de la mano de Renovación Nacional (RN), desde donde saltó al Partido Republicano, hasta asentarse finalmente en el Partido Nacional Libertario. El legislador es cuñado del timonel de la colectividad, ya que en febrero pasado contrajo matrimonio con la actual senadora Vanessa Kaiser.

En esta conversación con Diario Financiero, el jefe de los diputados libertarios enfatizó que “si hay algo que nosotros notamos que está escapándose de la idea matriz, se lo vamos a hacer saber al gobierno”, entre otras cosas.

-¿Cómo percibe el ambiente para el avance del proyecto misceláneo en el Congreso?

-Como Partido Nacional Libertario esperamos apoyar el proyecto, si este significa una baja real de los impuestos y más libertad para emprender y poner fin a la a las trabas regulatorias que existen en el país hoy día.

-En ese escenario, ¿cómo percibe el ambiente, la actitud, de la oposición?

-Lo que pasa es que es difícil hablar de la oposición, porque el Frente Amplio y el Partido Comunista siempre van a ser una traba para cualquier tipo de posición lógica, donde un país pueda crecer libremente, con una economía de libre mercado, en fin… sobre ellos no puedo opinar, porque uno entiende, más o menos, hacia dónde van a apuntar. Sobre el resto de la oposición, por decirlo de alguna forma, creo que su actitud hay que verla en el proyecto mismo, o sea, en su tramitación, viendo cómo se van a ir dando las cosas y espero que ellos tengan la visión clara de que aquí estamos en una situación que es muy compleja, que Chile necesita reactivarse; y, que estas medidas, en lo posible, van a proponer justamente ese resultado. Espero que ellos estén en esa posición.

-Pero la oposición, desde el Partido Comunista hasta el Partido de la Gente coincidieron en la necesidad de separar el proyecto, ¿cree que no separarlo podría afectar su avance?

-Lo que pasa es que ellos están haciendo una suposición, porque no sabemos bien aún el articulado del proyecto, que es la base de todo. O sea, si viniera una norma distinta a la idea matriz, que es la reconstrucción nacional, el crecimiento económico, y la desregulación, por supuesto que nosotros tampoco vamos a aprobar una idea de legislar de esa forma. Nosotros todavía no conocemos el articulado del proyecto, el día miércoles tenemos una reunión con el Presidente de la República, donde nos lo va a presentar, vamos a conversar, vamos a estudiar bien a fondo el tema. Y ya en la tramitación del proyecto uno se va dando cuenta (del contenido), pero aventurarse como ellos están haciendo me parece bastante mezquino.

-Pero el presidente de su partido, Johannes Kaiser pidió al gobierno hace varias semanas que lo separara, porque –advirtió- puede ocurrir lo mismo que a Boric con el reajuste fiscal, donde el PNL fue el TC para que declarara inconstitucional este tipo de proyectos. Por lo que adelantó que podría ocurrir que aun cuando estuvieran de acuerdo en el fondo tendrían que rechazarla por la forma, para ser coherentes.

-A ver, en esto hay que ser súper cauteloso y prudente, porque si viene una norma distinta a la idea de matriz, por supuesto que hay que tomar el resguardo suficiente sobre esa materia. Pero el tema está en que una vez que conozcamos el articulado, una vez que sepamos bien hacia dónde nos dirigimos, bueno, hay asesores tributarios, economistas, abogados, y nosotros mismos, que vamos a estar muy atentos y analizar muy críticamente este proyecto para que no nos desviemos de la idea matriz.

“Vamos a apoyar al gobierno en todo lo bueno que haga, pero cuando pensemos que se está equivocando, se los vamos a hacer saber”

-Suena a que la postura ya no es tan categórica como la expresada antes por el presidente del partido.

-No, no, no, no, yo no voy en contra de lo que diga el presidente del partido, porque pienso exactamente lo mismo. Nosotros ya lo vivimos en algún momento con el gobierno anterior, cuando se salen de la idea matriz y empiezan a presentar cosas distintas. No, nosotros, como bien lo dijo el presidente del partido, mantenemos esa línea, pero lo que entendemos es que eso no va a ocurrir.

-Recurriendo al mismo ejemplo que puso el timonel del PNL, un artículo sobre seguridad, ¿cómo podría mantener la idea matriz respecto de una reforma tributaria?

-No, es muy difícil que converjan esos dos puntos, muy difícil. O sea, lo que recuerdo muy bien, de lo que nos ocurrió con el gobierno anterior, era cuando se creaban tribunales de justicia y uno decía bueno, esto no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, claro, si no convergen, es evidente que ahí se produce un vacío dentro de la idea matriz y se produce un vacío de lo que nosotros podamos apoyar o no apoyar.

-¿Y si ocurre algo así qué pasa, qué postura va a tomar el la bancada del Partido Nacional Libertario?

-A ver, como Partido Nacional Libertario, primero, queremos lo mejor para Chile, queremos que esto se reactive, que al gobierno le vaya súper bien; pero si hay algo que nosotros notamos que está escapándose de la idea matriz, se lo vamos a hacer saber al gobierno y una vez que el gobierno escuche, lo converse con nosotros, bueno, tomaremos una decisión.

-Ustedes tienen la reunión con Kast el miércoles, ¿qué espera de esa conversación?

-Bueno, primero esperamos justamente que se nos entregue la información basta y suficiente, con absoluta claridad de cómo va a ser el articulado, cómo lo van a presentar; y que no se corra del cerco para que no existan especulaciones en la Cámara cuando estemos trabajando el proyecto.

-¿Están dispuestos a alinearse con el gobierno junto con los demás partidos del oficialismo? Se lo pregunto así, porque el exdiputado Kaiser siempre aclara que no son parte del gobierno.

-Nosotros no somos parte del gobierno, pero queremos que le vaya muy bien. Ahora, si hay algo que tenemos que decirle, vamos a ser los primeros en decírselo, porque justamente somos los primeros que queremos que al gobierno le vaya muy bien. En eso no nos vamos a equivocar. Una crítica constructiva en ningún caso es un ataque, una conversación sin prensa en ningún caso es un ataque. Vamos a apoyar al gobierno absolutamente en todo lo bueno que haga, pero obviamente cuando pensemos que se está equivocando, se los vamos a hacer saber.