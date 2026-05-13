Diego Ibáñez (FA) por proyecto misceláneo: “El Senado tendrá que ponerle la cuota de racionalidad al debate económico”

Desde las filas opositoras, el senador advierte también que en el oficialismo “no pueden pensar que esto es prueba y error. Esta es la segunda vez que cometen el mismo error, porque el primero lo cometieron en el segundo proceso constituyente, donde no necesitaban a nadie más para aprobar una reforma y el pueblo se las rechazó”.

Llegó al Senado en este periodo en representación de la Región de Valparaíso, pero antes estuvo ocho años en la Cámara de Diputados, por lo que el senador Diego Ibáñez, del Frente Amplio, ya arrastra una experiencia en el Congreso Nacional, desde donde ha sido parte y testigo del devenir reciente de la historia política nacional.

Así, analiza el escenario en el que se está tramitando el proyecto misceláneo del gobierno y expresa su mirada en cuanto a que “hay una imposición evidente de hacer valer una mayoría circunstancial para reestructurar los límites de la economía chilena, sabiendo que en el futuro eso va a generar más inestabilidad y, por tanto, mayor incertidumbre para los empresarios”.

En conversación con Diario Financiero, el parlamentario opositor expresa su convicción de que “la mayor garantía del diálogo la veo incluso en la presidenta del Senado (la RN Paulina Núñez). La conozco mucho y no me sorprende, porque ella es una persona que construye consenso”.

-¿Cómo ve el escenario político que se está dando entre el gobierno y la oposición en torno a la tramitación del proyecto?

-Hay una siembra de incertidumbre. No sabemos cómo va a salir este proyecto. He oído las discusiones en la Cámara y me preocupa que llegue una estructura incoherente, desviando los fines y centrándonos en las ganadas pequeñas de cada sector político. El gobierno renunció a generar un gran acuerdo y eso no es auspicioso para construir la base de una mega reforma económica que va a impactar los próximos 25 años.

-Los centros de estudio progresistas entregaron una contrapropuesta en la que se abren a la rebaja del impuesto corporativo, semejante a lo planteado Mario Marcel. A eso se suma que la Democracia Cristiana propuso una rebaja gradual, algo similar sostiene el diputado PS Daniel Manouchehri, ¿el Frente Amplio se abre a la posibilidad de rebajar el impuesto corporativo?

-Lo importante no es el color del gato, sino que cace ratones. La cohesión social y la igualdad se construye transfiriendo el esfuerzo del trabajo, desde el capital también, y la propuesta se centra en un aumento del impuesto a la renta, en la medida en que se baja el impuesto a las empresas. Lo que plantea hoy el gobierno es una transferencia de propiedad neta del Fisco al privado. Lo que nosotros solicitamos es una compensación, si es que se va a bajar el impuesto de primera categoría, mediante un aumento del impuesto a la renta. Y esa propuesta está contenida en lo que algún momento propuso el presidente Boric y, por lo demás, también se basa en las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Marfán. Si el gobierno quiere copiar los estándares OCDE, que los copie a todo nivel, no sólo cuando le conviene.

-Ese argumento todos lo usan en alguna medida …

-Ojo, usted dice todos lo usan en alguna medida, usémoslos en todas las medidas. Creo que no hay ningún problema en cumplir también con los ODS en materia económica. Cuando se dice que las misiones globales son reducir la desigualdad, se necesita generar compensaciones, desde los altos patrimonios hacia los modelos de políticas públicas, basados en la sostenibilidad fiscal. Y eso es parte de un objetivo global que los organismos internacionales comienzan a recomendar cuando a fines de los ‘90 la explosión de crisis económica sugiere que necesitamos un respaldo para que las crisis no las paguen siempre los más pobres.

“No veo fisuras” en la oposición respecto al proyecto misceláneo en el Senado

-En algún minuto se acusó al expresidente Boric de plantearse frente a las políticas públicas de una manera muy ideologizada y ahora la oposición está haciendo lo mismo con el actual gobierno, ¿está de acuerdo con ese análisis de que las propuestas del gobierno son ideologizadas, en el contexto, por ejemplo, de la rebaja de impuestos?

-Las propuestas del Presidente Kast son refundacionales, orientadas desde los principios que alguna vez levantó Fundación Heritage, en Estados Unidos, y que tienen que ver con la deconstrucción de lo público. Y eso es evidente cuando plantean la devolución de los montos gastados por la anulación de la RCA. Es una propuesta más ideológica que muchas cosas que planteó Pinochet, como la invariabilidad tributaria. Entonces, es evidente y grosera la propuesta en materia ideológica, no pretende construir consensos, sino provocar fracturas y una gran reforma siempre requiere grandes acuerdos para ser sostenible en el tiempo. Y con la arrogancia con la cual el gobierno ha tomado el debate, sólo está proponiendo una fractura social. Por lo demás, la reforma está muy deslegitimada socialmente y no sólo requiere acuerdos políticos, sino un cierto grado de legitimidad social que no tiene.

-¿A qué apunta con el concepto de fractura social concretamente?

-Estoy señalando que, en términos políticos, el gobierno en vez de construir un gran consenso, genera una gran fractura entre sectores. Y diría que está dejando a más de la mitad del país fuera de la incidencia en esta reforma, porque uno escucha en los pasillos que incluso la derecha sensata a la cual ellos llamaban la derecha cobarde, está en contra de algunas medidas de esta reforma. Y uno lo escucha cuando ve a Evelyn Matthei diciendo que el crédito al empleo es absolutamente inútil.

-¿En un acuerdo amplio como el que plantea en qué estaría dispuesto a aportar el Frente Amplio?

-Nosotros tenemos propuestas junto a los centros de estudios. Te insisto, creo que la compensación es fundamental. No profundizar el déficit fiscal y centrarnos en medidas que fortalezcan la innovación, la manufactura, la industria nacional. Tenemos la estrategia nacional del litio, la estrategia nacional de hidrógeno verde. Ese es el camino que toman los países desarrollados para apostar a mejorar el índice de transferencia tecnológica del extranjero hacia el mercado nacional y con eso darle más productividad y dinamismo a un país que depende de la exportación de materias primas, pero que tiene un gran potencial para generar valor agregado propio y con ello dinamizar su economía.

-Con los temas que usted plantea da la sensación de que es muy difícil que el Frente Amplio llegara a algún tipo de acuerdo con el gobierno.

-El problema es que el gobierno no quiere llegar a acuerdo con nosotros. Entonces, cuando ellos tienen el mango del gasto fiscal y de la normativa tributaria por Constitución, ellos son los llamados a construir un gran acuerdo. Por algo el pueblo de Chile les dio el privilegio de estar en La Moneda y eso implica una responsabilidad con todos los chilenos, no sólo con su tercio fiel de seguidores.

-¿Qué posibilidad real hay de que la oposición enfrente unida este proyecto? Porque ha habido anuncios, pero al final cada bancada termina negociando por su cuenta.

-Yo puedo hablar por el Senado. Los senadores hemos participado de las reuniones con los economistas, con los centros de estudio; tenemos un diagnóstico compartido. Como Frente Amplio somos parte del Comité Unido, que incorpora a la Democracia Cristiana y hemos conversado esto profundamente y estamos absolutamente coordinados para levantar estas propuestas de forma unitaria; y lo hemos conversado con el Partido Socialista, con las integrantes de la Comisión de Hacienda y no veo fisuras en esto, en el Senado.

-¿Y hay temas concretos respecto del proyecto misceláneo que los unan a todos?

-Sí, por supuesto. La rebaja en el impuesto de primera categoría debe ser compensada; el crédito a la plantilla debe ser cambiado por el Subsidio de Empleo Unificado hacia jóvenes, hacia mujeres… Que, por lo demás, es una medida que se está recién implementando y fue aprobada transversalmente en el Senado en el periodo anterior; no eliminar la franquicia Sence, reformarla; avanzar en el proyecto de Sala Cuna para Chile, ya que con 1/5 del financiamiento que se pretende dar al crédito a la plantilla se podrían financiar más de 100.000 puestos de trabajo; y, el proyecto de Ley de Promoción al Turismo. Son medidas concretas, muchas de ellas están hoy en tramitación en el Congreso que sirven para reactivar la economía y para crecer.

“Una sociedad cohesionada permite la inversión y una sociedad fracturada agita fisuras sociales que no permiten que la economía funcione debidamente”

-¿Qué es lo que le parece más grave del proyecto, sin mencionar la rebaja del impuesto corporativo sin compensación?

-Lo que me parece más grave tiene una cuestión de forma y fondo. De forma, es que hay derechamente una imposición, de parte de un sector político que no está dispuesto a conversar con la otra mitad; hay una imposición evidente de hacer valer una mayoría circunstancial para reestructurar los límites de la economía chilena, sabiendo que en el futuro eso va a generar más inestabilidad y, por tanto, mayor incertidumbre para los empresarios. Porque una sociedad cohesionada permite la inversión y una sociedad fracturada agita fisuras sociales que no permiten que la economía funcione debidamente.

-¿Y el tema de fondo?

-El tema de fondo es un proyecto que profundiza el déficit, que no confía en una visión económica que articule lo público con lo privado. Una visión muy sesgada y lejana de la evidencia global que le permite a la economía surgir. El mundo entero está estancado hace más de 15 años y las sugerencias son fortalecer la innovación, la transferencia de tecnología y contribuir a Chile como centro de innovación tecnológica; desarrollar el plan de data centers, que Chile se convierta en el hub del Cono Sur con energías renovables; Chile tiene ventajas comparativas en materia de hidrógeno verde de energías renovables. Y allí está el gran valor que le permitiría destacar en una economía cada vez más fracturada, con políticas proteccionistas que están amenazando permanentemente las exportaciones de Chile. El país necesita soberanía energética, tecnología y crear un mercado interno. Sin esa fórmula es imposible que la economía chilena pueda dar un salto al futuro.

-¿Hay algo de este proyecto que usted crea que va bien encaminado, que es un aporte?

-Tendría que desacoplar algunas medidas de más de la mitad del proyecto. Pero para no ser tozudo, creo que hay que reformular el crédito a la planilla es clave. Creo que hay espacio para que esa propuesta se pueda trabajar en el Senado.

-¿Cree que se pueda llegar a acuerdo en el Senado?

-La mayor garantía del diálogo la veo incluso en la presidenta del Senado. La conozco mucho y no me sorprende, porque ella es una persona que construye consenso y creo que el Senado tendrá que ponerle la cuota de racionalidad al debate económico.

“No se puede pensar un ápice en que el día de mañana, Chile va a tener que aumentar su deuda pública para cumplir con los compromisos de la política pública”

-¿Cree que el proyecto vea la luz en los plazos que se planteó el gobierno?

-Es una locura querer reestructurar el modelo tributario en dos meses. El presidente Boric tramitó dos años en el Congreso la reforma de pensiones que venía discutiéndose hace diez años. No digo que esté bien, digo que llegó tarde, pero creo espacios de diálogo con los empresarios, con los trabajadores y con los parlamentarios. Recibió las indicaciones, modificó sus posturas iniciales y construyó un acuerdo que hoy día es valorado por más de la mitad del país, con holgura. Lo que está promoviendo son dos leyes de presupuesto en el año. Una es esta reforma tributaria que trae aparejado recortes y la otra es la Ley de Presupuestos que vamos a ver en noviembre. Y ese es el afán soberbio de querer avanzar sin la mitad del país, lo que no está bien porque no genera estabilidad a largo plazo.

-¿A qué atribuye que se haya alcanzado un acuerdo tan amplio en esa materia y no se consiga en este proyecto?

-Porque el presidente Boric tenía la convicción más genuina de que se requiere una transversalidad para sostener una política pública de largo aliento en materia de jubilaciones. Buscó el mismo acuerdo en materia tributaria, que no lo tuvo, pero se esforzó por construirlo, creó espacios de trabajo. Este Gobierno no tiene esa firme convicción de avanzar con transversalidad, su principio guía es la soberbia y eso es muy propio de las ultraderechas del mundo, porque estamos frente a un gobierno de ultraderecha. Pero más allá de las etiquetas ideológicas, hay algo que es cierto: no han acogido ninguna propuesta de la oposición. Ninguna.

-En ese contexto, ¿qué de la tramitación en el Senado?

-Primero, espero que haya espacios de diálogo basado en la evidencia; que haya una actitud genuina de escuchar, por parte del Ejecutivo; que en la Comisión de Hacienda no se legisle a matacaballos. Ahí el presidente, el senador Macaya, va a tener una responsabilidad y tendrá que decidir si avanza ciegamente o va a permitir discutir todas las indicaciones que vamos a presentar; y esperemos que el ministro García, junto al ministro Quiroz, atiendan las recomendaciones del FMI, el Consejo Fiscal Autónomo y de la Comisión Marfán. La compensación es fundamental. No se puede pensar un ápice en que el día de mañana, Chile va a tener que aumentar su deuda pública para cumplir con los compromisos de la política pública. Eso es lo que está en juego. La profundización del déficit en el proyecto es evidente, es matemática y no se compensa con el aumento de la inversión a largo plazo. Eso ya está sobre la mesa por parte de los economistas y esperemos que ese aspecto, que es estructural, sea la principal discusión en el Senado.

-¿Cómo percibe al ministro Quiroz?

-Como soberbio y fanático; y eso no genera certeza para la economía del futuro. Tú puedes pensar todo lo contrario a lo que piensa el gobierno anterior, pero hay ciertos mínimos que guían el debate que no puedes omitir y creo que el ministro no escucha a nadie, espero que esa actitud cambie en el en el Senado.

-Seguramente le va a corresponder negociar con Quiroz, ¿la distancia política podría influir en la negociación?

-Esperemos que esa distancia se estreche. El Senado en espacio más pequeño, donde la correlación de fuerzas está relativamente equilibrada y eso obliga a sentarse a conversar y nosotros estamos dispuestos a dar esa conversación. Vamos a participar de la Comisión de Hacienda, vamos a presentar nuestras indicaciones y esperemos que la mirada de crecimiento y de política fiscal se base en la evidencia, no en el fanatismo ideológico. No pueden pensar que esto es prueba y error. Esta es la segunda vez que cometen el mismo error, porque el primero lo cometieron en el segundo proceso constituyente, donde no necesitaban a nadie más para aprobar una reforma y el pueblo se las rechazó.

-A propósito del ministro Quiroz y la polémica de los recortes de ciertos programas sociales, ¿el expresidente Boric debería salir a defender lo hecho en su gobierno?

-Eso lo tiene que definir el propio presidente Boric, yo no soy quién para hacer una sugerencia. Eso es algo que definirá él como exmandatario.