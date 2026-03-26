Diputados republicanos piden al Ejecutivo que baje peajes y TAG

En tanto, los legisladores de la UDI apostaron por llamar a que se postergue el pago del permiso de circulación.

Una verdadera avalancha de propuestas para que la crisis generada por el alza histórica de los combustibles no afecte tan duramente a las familias se está generando desde el Congreso Nacional, y el oficialismo no se quiere quedar fuera.

El diputado republicano Luis Sánchez pidió al Ejecutivo conversar con las empresas concesionarias de las carreteras del país, con el fin de que contribuyan a las medidas de mitigación por las alzas de la bencina.

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En concreto, el legislador propone que las concesionarias “bajen los peajes y los tags” transitoriamente. Sánchez lo plantea “como una posibilidad, como una idea” para que se converse con estas empresas e invitó a que la propuesta se trabaje tanto desde el Congreso como desde el Ejecutivo.

“Es algo que se puede hacer, que no requiere ni siquiera una ley, está dentro de las facultades del Ministerio de Obras Públicas, del Poder Ejecutivo”, manifestó el legislador.

En favor de su propuesta, Sánchez argumentó que “no tensiona más las arcas fiscales” y manifestó que “es parte de nuestra responsabilidad como miembros del Congreso, desde el Gobierno, desde todas las autoridades públicas, seguir trabajando para buscar mecanismos que nos permitan buscar medios para alivianar la mochila (…). Pero también buscar la forma de ir en ayuda de la gente”.

Au así, valoró la el paquete de medidas del Ejecutivo y aprobadas por el Congreso para mitigar la crisis.

La UDI se suma a peticiones

Desde la UDI tampoco se quedaron atrás. Tanto es así que también se la jugaron por pedir la aplicación de medidas que beneficien directamente a las familias, como es el caso de la postergación del pago del permiso de circulación, cuyo plazo expira este martes 31 de marzo, sin aplicar multas ni intereses; y, de la primera cuota de las contribuciones.

Los promotores de la iniciativa desde la bancada gremialista son los diputados Jaime Coloma, Eduardo Cretton y Ricardo Neumann, calificaron las medidas de “acotadas y responsables”.

Para avanzar en las iniciativas, enviarán una carta al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, solicitando que evalúe las propuestas, pues “si bien el paquete de ayudas que aprobamos en el Congreso contribuirá a enfrentar el actual escenario, será insuficiente dada la magnitud de estas alzas y de los efectos que provocará”, argumentaron.