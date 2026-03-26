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Diputados republicanos piden al Ejecutivo que baje peajes y TAG

En tanto, los legisladores de la UDI apostaron por llamar a que se postergue el pago del permiso de circulación.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Jueves 26 de marzo de 2026 a las 12:20 hrs.

Cámara de Diputados crisis alza combustible oficialismo gobierno Claudia Rivas
<p>Diputados republicanos piden al Ejecutivo que baje peajes y TAG</p>

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