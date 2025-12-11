Eduardo Durán (RN) y el futuro de las 40 Horas: “Estamos disponibles para que en el gobierno del presidente Kast se pueda revisar con espíritu positivo”

En medio de la polémica en la recta final de la campaña presidencial, el legislador de oposición comenta que votó a favor la iniciativa, que ha estado en el ojo del huracán esta semana, tanto en la Comisión de Trabajo como en la Sala de la Cámara.

El diputado de Renovación Nacional (RN) Eduardo Durán, reelecto para representar el próximo periodo al distrito 13 (comunas de La Cisterna, El Bosque y San Miguel, entre otras) en la Cámara, se alineó con su candidato respecto a materias como el destino de la Ley de 40 Horas y comparte la mirada de que se podría modificar en beneficio de las pymes.

En conversación con Diario Financiero, el legislador plantea que esta normativa “sin duda, ha traído algunos problemas, porque toda ley, toda modificación, toda innovación en este sentido, por supuesto que cambia la cultura organizacional de la empresa”.

-¿Le quedó clara la posición de su candidato sobre el tema de la Ley de 40 Horas?

-Lo que yo deduje de todos estos espacios de confrontación en los debates es que en un principio se interpretó que él iba a modificar la Ley de 40 Horas; pero con el venir de los demás debates, lo que ha explicitado es que la Ley de 40 Horas no se va a modificar, que es un derecho adquirido por los trabajadores. Lo que sí se va a revisar es de qué manera se puede apoyar a las pymes que tienen que soportar, en el buen sentido de la palabra, esta reducción de la jornada laboral.

-Como dice su programa, ¿“suspender” las 40 horas para las pymes?

-Tampoco lo entiendo así, si no, cómo apoyar a las pymes

-Es lo que dice su programa.

-Posiblemente lo dijo en el programa de primera vuelta. Ahora él está representando a un conglomerado mayor, dentro del que está Renovación Nacional, partido en el cual milito, y ahí se ha dicho que es una ley y un derecho adquirido por los trabajadores. Por lo tanto, cualquier modificación tiene que ir en el sentido de apoyar a las pymes, para que ellas tengan mayor flexibilidad. Entonces, por qué no apoyarlas con un subsidio a la contratación, por ejemplo.

-¿Votó a favor o en contra esta norma?

-Tanto en la Comisión de Trabajo, en la que participaba, como en la Sala voté a favor.

-En lo personal, ¿cuál es su evaluación?

-Bueno, según diversos datos que hemos recibido, reportes, informes, ha sido disímil, depende de unas y otras empresas; pero tengo entendido que hasta mediados de este año ya había cerca del 60% de las empresas que tenían implementada la jornada de 40 horas. Unas lo han hecho año a año, como dice la ley, otras ya la han implementado de manera anticipada. Pero esto, sin duda, ha traído algunos problemas, porque toda ley, toda modificación, toda innovación en este sentido, por supuesto que cambia la cultura organizacional de la empresa. Hay situaciones del día a día que se modifican, los costos laborales también aumentan; por lo tanto, es un desafío. Ahora, cómo esta implementación se hace de manera que no sea traumática para las empresas y que, en el fondo, todos quedemos contentos con la ley, que pienso que es algo positivo.

“No es que estemos pensando en que las 40 Horas van a retrotraerse”

-Además de los costos de contratación, que es a lo que más se ha aludido,¿ ve algún otro problema?

-El costo de contratación, el costo laboral, porque por la misma cantidad de trabajo aumenta el valor de la hora hombre del trabajador al disminuir su jornada. Pero también hay otros temas relacionados con la cultura laboral de las empresas.

-¿Cómo cuáles?

-Por ejemplo, reuniones los días viernes, cuando la mayoría de las empresas ha hecho el recorte; las reuniones con los proveedores; bueno, un sinfín de cosas que posiblemente son domésticas, pero que -a mi juicio- hay que ver cómo se puede apoyar en el futuro, principalmente en lo que es el aumento del costo laboral.

-Pero el costo laboral termina siendo el costo de contratación, porque si aumenta el costo laboral se encarece la contratación y afecta el empleo, ¿o no?

-Sí, claro.

-En ese sentido, al recortar las horas de un trabajo específico, cierto, posiblemente se deba contratar a una persona adicional para que cumpla la labor, en una empresa que a lo mejor tiene producción continua. En fin, vaya a saber uno.

-¿Estaría disponible a revisar, evaluar, mejorar, perfeccionar esta ley en un próximo gobierno?

-¡Por supuesto que sí! Hay que estudiarlo, ver qué mejoras se proponen. Esto es algo que debe proponer el Ejecutivo, porque hay que evaluarla en el tiempo, cómo ha sido su puesta en marcha, sus resultados. Por lo tanto, si hay situaciones que son factibles de mejorar, por supuesto, que estamos disponibles para que en el próximo gobierno del presidente Kast esta ley se pueda revisar con un espíritu positivo, constructivista en el sentido de apoyar a las pymes, principalmente, sin que este derecho de los trabajadores sea eliminado.

-Se ha dicho que leyes como la de 40 Horas, la reforma de pensiones o la indemnización por años de servicio son derechos adquiridos; sin embargo, no son inamovibles y se pueden modificar a través de otros proyectos.

-Si hay cambios en la Ley de 40 Horas tienen que ir en el sentido de mejorar a través de otras leyes que sean complementarias o reglamentos para que las pymes tengan la posibilidad de mejorar la implementación con otros apoyos distintos, como por ejemplo, algún tipo de subsidio. Pero no es que estemos pensando en que las 40 Horas van a retrotraerse a 45 o hasta 41, creo que eso no va a pasar y tampoco sería partidario.