Efectividad del Gobierno como colegislador es menos de 50% y los senadores más fructíferos son los PPD Quintana y Lagos Weber

Así lo revela el informe “Radiografía del ciclo legislativo 2022–2026” de la consultora Nexos, que además da cuenta de que los diputados con más proyectos publicados son los socialistas Raúl Leiva y Nelson Venegas.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 15:49 hrs.

