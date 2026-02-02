Oficialismo y oposición presionan a Kast por candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

Es un hecho que en las filas opositoras es mayoritario el sentimiento en contra de la exmandataria, pero más allá de eso, las miradas se posan en el Presidente electo y la señala que le interesa dar.

La oficialización por parte del Gobierno liderado por el Presidente Gabriel Boric de la candidatura a la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de la exmandataria Michelle Bachelet, le pone presión al jefe de Estado electo, José Antonio Kast, pues en su sector no están de acuerdo ni con el nombre ni con la prioridad que se le está dando a esta postulación. De hecho, durante la discusión del Presupuesto 2026, la oposición fue contumaz en insistir en que el Ejecutivo diera a conocer el costo de la campaña, en el contexto de la compleja situación económica del país, argumentaban.

Pues bien, la UDI fue la primera en reaccionar al anuncio de este lunes, a través del jefe de la bancada de diputados de la colectividad, Henry Leal. El legislador no dudó en salir a frenar la postulación de Bachelet, instando “al Presidente de la república electo, José Antonio Kast, que no respalde la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU”, petición a la que se sumó la bancada de manera unánime, aseguró.

El parlamentario gremialista, señaló que tras su solicitud está el hecho de que “creemos que ella promovió las peores políticas públicas, que influyeron en afectar gravemente la seguridad, el crecimiento económico de Chile y que destruyeron la educación pública. Creemos que ella no se merece un premio de esta naturaleza, porque no fue un gobierno (el suyo) que ayudó a los chilenos”, en estas materias.

Mirosevic: “Día de orgullo para Chile”

En contraste, desde el partido liberal, el diputado y senador electo Vlado Mirosevic, aseguró que “hoy debe ser un día de orgullo para Chile, porque una compatriota nuestra aspira al más alto cargo a nivel internacional”, expresó en una actitud no compartida por quienes conformarán, a partir del 11 de marzo, el oficialismo.

Mirosevic incluso manifestó que la candidatura de Bachelet “lleva la bandera de Chile” y, por lo tanto, “el próximo Gobierno, el Presidente electo, deben ponerse sin ninguna duda detrás de una candidatura que, además, debe ser un orgullo para Chile”, insistió.

Pero también le dio especial valor al hecho de que México y Brasil se hayan sumado a respaldar la postulación, pues son “dos grandes potencias que por el tamaño de su economía y su población, son potencias a nivel internacional, por eso esta candidatura no debe ser sólo la candidatura de Chile, sino de América Latina. Por eso, todos detrás de Michelle Bachelet, una sola bandera, que Chile esté representado para que Michelle Bachelet llegue a ser secretaria general de Naciones Unidas”.

La DC se suma al apoyo a Bachelet

También apoyó la postulación el senador DC Iván Flores, quien tras el anuncio del Presidente Boric formuló un llamado directo al presidente electo para “mantener y ratificar el respaldo del Estado de Chile, formalizado hoy (lunes), a esta postulación, sin duda, histórica. No hacerlo sería un despilfarro político y una muy mala señal; no se puede actuar desde las trincheras políticas”, enfatizó el parlamentario falangista.

Apelando a la señal política que deberá dar el presidente electo, Flores lo fustigó a que ya que “José Antonio Kast ha hablado de apertura, transversalidad y responsabilidad de Estado, pues debe demostrarlo. En coherencia con ese discurso, no hay otra figura chilena que pueda equipararse a Michelle Bachelet para este cargo y no apoyarla sería una mala señal para su propio gobierno y para el país”, agregando que también se vería mal que los partidos que apoyan a Kast no respaldaran la candidatura de Bachelet.

Desde el punto de vista del senador, “nunca ha habido una secretaria general mujer y hoy existe una posibilidad real de que una latinoamericana, mujer, expresidenta y exalta funcionaria de Naciones Unidas, pueda asumir ese rol”.

En la misma línea, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) emitió una declaración pública apoyando la candidatura: “Michelle Bachelet reúne de manera excepcional las condiciones humanas, políticas y técnicas que el mundo actual requiere para liderar el principal organismo multilateral del sistema internacional”, por lo que –agrega la declaración- “manifestamos nuestro pleno respaldo a la postulación de Michelle Bachelet Jeria. Su candidatura es una oportunidad para fortalecer el rol de las Naciones Unidas al servicio de los pueblos del mundo”.