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Proyecto misceláneo: Ante dudas, oposición se escuda tras avalancha de propuestas que le ponen presión al Ejecutivo

En medio de la incertidumbre acerca del ingreso de la polémica iniciativa, desde las filas opositoras optaron por inundar el ambiente con múltiples propuestas complementarias.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Miércoles 15 de abril de 2026 a las 13:05 hrs.

Cámara de Diputados gobierno Presidente José Antonio Kast Proyecto de ley Oposición Reactivación economia chilena Claudia Rivas
<p>Proyecto misceláneo: Ante dudas, oposición se escuda tras avalancha de propuestas que le ponen presión al Ejecutivo</p>

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