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Proyecto misceláneo: gradualidad de rebaja de impuesto a las empresas no convence a la oposición que insiste en separarlo

El ministro de la Segpres, José García, almorzó con los diputados del PPD y pese a que estos valoraron la conversación, fueron honestos con el secretario de Estado en cuanto a que actualmente no hay elementos para aprobar la iniciativa.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Martes 14 de abril de 2026 a las 18:18 hrs.

Cámara de Diputados Oposición oficialismo gobierno Presidente Ministro de Hacienda Jorge Quiroz Ministros PPD PS DC PDG Frente Amplio Partido Comunista Proyecto de ley Claudia Rivas
<p>La bancada del Partido de la Gente (PDG) también fue crítica de las fórmulas que trabaja el Ejecutivo. Foto: Aton.</p>

La bancada del Partido de la Gente (PDG) también fue crítica de las fórmulas que trabaja el Ejecutivo. Foto: Aton.

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