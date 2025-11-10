Diputados invitan a Transelec a declarar a la Comisión Revisora de la acusación constitucional contra Diego Pardow
Por otro lado, el exministro de Energía aún no refuta los cargos que se le imputan. El plazo vence el 12 de noviembre próximo, advirtió el presidente de la instancia, diputado Jaime Mulet. (FRVS).
Mientras la Sala del Senado estudiaba la acusación constitucional en contra del juez Antonio Ulloa, en la Cámara Baja ya se analiza otra: el mecanismo fiscalizador en contra del exministro de Energía Diego Pardow, que pese a lo que esperaban algunos no ha avanzado con gran rapidez.
Según el presidente de la instancia, diputado Jaime Mulet (FRVS), ello se debería a que el exsecretario de Estado aún no presenta su defensa, respondiendo a la acusación.
De ahí que Mulet anunciara, este lunes, que el viernes 14 de noviembre iniciará “la revisión de los antecedentes relacionados directamente contra el exministro”, ya que el plazo para que Pardow refute los cargos que se le imputan vence el 12 de este mes.
Trabajo arduo
Por otro lado, el diputado confirmó que “nos interesa que comparezcan las empresas generadoras, el representante de ellas y también Transelec. Son dos de los invitados de los que ya hemos solicitado que se curse su invitación para el día 14”.
El presidente de la Comisión Revisora insistió en que la instancia trabajará “arduamente”, pese a que por estos días, el proceso ha sido más bien lento.
