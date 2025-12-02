Cambios a contribuciones: Hacienda se abre a modificaciones y destraba su reforma tributaria en la Cámara

El Ejecutivo accedió a aumentar el universo de adultos mayores beneficiados, así como acotar el incremento en los aportes de Las Condes y Lo Barnechea al Fondo Común Municipal (FCM),

Una primera valla superó el proyecto de reforma tributaria del Gobierno que busca realizar modificaciones para acotar el alza de contribuciones de los adultos mayores vulnerables, así como postergar el reavalúo de propiedades habitacionales desde 2026 a 2027.

Este martes, la comisión de Hacienda de la Cámara aprobó la iniciativa del Ejecutivo, luego de que el ministro del ramo, Nicolás Grau, comprometiera nuevos ajustes a la normativa, ante la inminente amenaza de diputados de oposición de congelar la tramitación del texto, luego de que se comprometiera incluir un artículo en la ley de reajuste del sector público que postegaría en un año el reavalúo de propiedes habitacionales.

El texto original establecía que cuando una persona mayor esté en el tramo exento de ingresos (hasta 13,5 UTA o $ 11.120.814 anuales), pero su vivienda supere el límite de avalúo legal, el monto de su contribución no podrá exceder el 5% de sus ingresos.

Por su parte, quienes se encuentren en el segundo tramo de ingresos (hasta 30 UTA o $ 24.712.920 anuales) pagarán el menor valor entre el 50% de la contribución legal y el 5% de sus ingresos. Esta modificación beneficiaría a 75.851 adultos mayores, lo que permitiría que el 67% de quienes pagan impuesto territorial accedan al beneficio tributario.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Ayer, Hacienda amplió ese beneficio, eliminando la restricción cuando exista copropiedad distinta al cónyuge y también en caso de copropiedad con hijos menores de 24 años cuando estos estén estudiando o no generen ingresos. Esta enmienda aumenta a 100 mil los beneficiarios.

El otro cambio al que accedió Hacienda fue acotar el aumento del aporte de Las Condes y Lo Barnecha al Fondo Común Municipal (FCM) para solventar los nuevos beneficios para adultos mayores.

Así, en el caso de Las Condes se sube el aporte al FCM desde 65% a un 70% de lo recaudado por contribuciones (el original era 80%) y se mantiene en 65% para las patentes comerciales (70% el texto original); mientras que en Lo Barnechea se iguala el aporte con Vitacura, Providencia y Santiago a un 65% en el caso de contribuciones y 55% para patentes comerciales (65% el original).

Asimismo, la comisión despachó el artículo que posterga en un año el reavalúo.

Grau señaló que dado que hubo un compromiso de incorporar este artículo en el proyecto de reajuste del sector público -que ingresará a trámite después de la segunda vuelta del 14 de diciembre-, se separará esa parte del resto del proyecto para enfocarse solo en los ajustes a adultos mayores.