Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política DF TAX
DF TAX

La querella del SII contra una banda de “emprendedores” que maquinaron para defraudar al Fisco

La acción penal apunta contra un grupo de contribuyentes que se dedicaban al robo y comercialización de vehículos.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Lunes 1 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Sebastian Valdenegro
<p>Foto: Rodolfo Jara</p>

Foto: Rodolfo Jara

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Reconocida cadena de cafeterías de Pucón sumará 24 locales en Chile y evalúa internacionalizar el negocio
2
Señal DF

David Bravo y debate con Andrea Repetto: “Definitivamente pienso que seguimos en una crisis del mercado laboral”
3
DF MAS

Reino Unido: el nuevo destino de Isabella Luksic
4
Economía y Política

¿Más espacio de gasto para Hacienda? Expertos revisan al alza dos de los principales parámetros para diseñar el Presupuesto 2026
5
DF MAS

El 40% al que se aferra LarrainVial
6
DF MAS

Toteat quiere comerse Latam: cierra ronda de US$ 7,4 millones
7
DF MAS

Con la dirección de Boris Quercia, TVN vuelve a las teleseries: sólo se verán en el celular
8
DF MAS

El repunte del negocio de cannabis donde participa Agustín Huneeus Jr. en EEUU
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete