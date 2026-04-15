Ley miscelánea: gremios de las PYME arremeten contra el gobierno y critican que no han sido consideradas en el trabajo prelegislativo
Doce agrupaciones se reunieron ante lo que plantean como un nulo contacto de parte de las autoridades del Ejecutivo.
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La pronta presentación de la ley miscelánea de reactivación de parte del gobierno tiene a todos los actores atentos. Este miércoles a las 21 horas, el Presidente de la República, José Antonio Kast, dará a conocer los ejes de la iniciativa en cadena nacional.
Y en circunstancias de que la discusión ha estado centrada en el Congreso, con reuniones entre el oficialismo y la oposición para definir los ejes de la iniciativa, actores del mundo de las pequeñas y medianas empresas (PYME) han estado fuera del círculo de discusión.
Al menos eso es lo que denuncian 12 agrupaciones del sector, quienes emitieron una declaración pública lamentando lo que consideran una exclusión del trabajo prelegislativo llevado a cabo por el Ejecutivo.
Luego de reunirse este miércoles, las organizaciones participantes argumentaron enterarse por la prensa sobre los diversos alcances de la ley miscelánea, cuestionando el "tinte de invisibilización" que se le ha dado un sector empresarial que representa al 98% de las empresas del país y que brinda cerca del 65% de los puestos de trabajo.
"Las Mipymes manifiestan de manera enfática su desacuerdo con la inclusión de sus problemáticas estructurales en el paquete de medidas misceláneo propuesto por el Ejecutivo. Sostienen que desafíos históricos como el pago oportuno, el sobreendeudamiento y las brechas en financiamiento, así como las deudas laborales y tributarias, no deben tratarse como medidas coyunturales, sino como temas de fondo que requieren soluciones independientes y definitivas. Indican que ante el poco consenso que en la actualidad posee el proyecto del gobierno y dada la diversidad de aspectos que aborda, su discusión legislativa será compleja, lo cual incentiva a continuar postergando los temas medulares que hoy afectan a las micro, pequeñas y medianas empresas", señalan.
En este contexto, agregan que cuando la "improvisación" y el interés político se superpone al fondo de la discusión, "los resultados no serán buenos a largo plazo para las empresas".
En este sentido, argumentan que "las incertezas y el escenario que hoy enfrentan las MiPymes deben ser tratadas con la profundidad y tiempos que ameritan, enfocadas desde un punto de vista reivindicatorio y no compensatorio", lanzaron.
Los dirigentes gremiales manifiestan tener "la mejor de las disposiciones" para entablar un diálogo que busque en lo inmediato soluciones concretas para las empresas, pero que a la vez "no observan los mismos gestos desde la autoridad".
Subrayan que el Consejo Consultivo de las Empresas de Menor Tamaño, con sede en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y que por ley es la única entidad reconocida por el Estado para tratar proyectos de ley, formulación de políticas, normas y programas destinados a mejorar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en Chile, no ha sido convocado "bajo ninguna instancia" en la línea de analizar el proyecto misceláneo del ejecutivo.
La reunión contó con la participación de representantes de Conapyme, Conttramen, CNDC, Propyme, Chilepan, Asexma, Chilesertur, FEM Atica, Converpymes, Párvulo Red, Cámara de Comercio e Industria de Patronato, y Convergencia Nacional de Gremios Pymes y Cooperativas de Chile.
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