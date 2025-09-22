SII se querella contra personas y empresas que no declaraban ingresos por ventas con pago electrónicos

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó este lunes que presentó una querella en contra de 47 personas y empresas usuarias de medios de pago electrónicos, que utilizaban dichos dispositivos para realizar ventas de bienes y servicios, sin declarar los ingresos asociados ni pagar los tributos correspondientes.

Según lo comunicado, se logró determinar que diversos contribuyentes evadieron el Impuesto a las Ventas y Servicios que grava las operaciones comerciales que realizaron y cuyos pagos asociados fueron canalizados mediante los dispositivos electrónicos mencionados, durante los años comerciales 2020, 2021 y 2022.

Además, se acreditó que algunos contribuyentes también subdeclararon u omitieron los ingresos que generaron a partir del uso de dichos dispositivos de pago, evadiendo por lo tanto el Impuesto a la Renta que debían declarar.

Tras la presentación de la querella por estos delitos, la directora (s) del organismo, Carolina Saravia, destacó que “el trabajo del SII para combatir la evasión de impuestos y emparejar la cancha para quienes cumplen correctamente sus obligaciones tributarias, ha contribuido a la generación de diversos cambios legales, como la obligación, a partir del 1 de octubre, de acreditar que cuenten inicio de actividades quienes deseen prestar servicios al Estado y las Municipalidades, operar con medios de pago electrónicos, vender sus productos o servicios a través de marketplaces, o realizar operaciones comerciales con instituciones bancarias”.