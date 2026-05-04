"Son unos dictadores": la tensa sesión de la comisión de Hacienda donde la oposición reclamó por la rápida tramitación de la ley de reactivación del gobierno

La instancia espera iniciar la votación en general esta semana y continuarla en particular la próxima. Ya están definidas las primeras listas con exposiciones de especialistas, donde destacan exministros de Hacienda.

Una tensa sesión vivió este lunes la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, convocada para continuar el análisis del proyecto de ley de reactivación y reconstrucción nacional del Ejecutivo.

Una cita que estaba convocada para analizar las respuestas del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y del director de Presupuestos, José Pablo Gómez, a una serie de interrogantes de parte de los legisladores en torno a la iniciativa, que implica fuertes rebajas de impuestos y modificaciones a la normativa ambiental, entre otros ajustes.

Si bien las autoridades del Ejecutivo lograron responder a la mayoría de las inquietudes, la comisión estuvo marcada por las duras críticas de parlamentarios de la oposición al ritmo con el cual la instancia está tramitando el texto, ya que el cronograma definido por el presidente del grupo parlamentario, Agustín Romero (Partido Republicano), establece que la idea de legislar se votará este jueves 7 de mayo, para así ser revisada en particular la próxima semana y ser votada en Sala la semana del 21 de mayo.

Cabe señalar que, adicionalmente, los artículos relativos a los cambios medio ambientales y el crédito tributario para la retención de trabajadores serán analizados por las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo de la Cámara, respectivamente.

Este ritmo en la tramitación provocó un primer encontrón entre Romero y el diputado del FA de la comisión, Jorge Brito, quien acusó una potencial inconstitucionalidad en que se vote la idea de legislar y luego en particular sin haber concluido la etapa de audiencias de especialistas.

La comisión tiene fijada para la tarde de este lunes la presentación del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Jorge Trujillo; del extitular de la entidad, Michel Jorratt; y del presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro.

El martes, en tanto, será el plato fuerte, con la esperada exposición del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que abordará principalmente los cuestionamientos que han existido por el efecto de las rebajas impositivas sobre las ya alicaídas cuentas fiscales.

Brito fue secundado por su par independiente, Carlos Bianchi, quien señaló que debe escucharse "a todos los expertos" y que se requiere darle "más tiempo" a la exposición del CFA, "no 15 o 20 minutos".

Molestia que también fue expresada por el representante del PC en la comisión, Boris Barrera, quien agregó que se vería "mal si no se escuchan a todos y que no se puede votar sin el resultado de la mesa técnica" entre asesores de los parlamentarios, donde la oposición levantó 23 cuestionamientos al informe financiero del proyecto. Barrera dijo que hasta el minuto no han tenido respuesta en 11 dudas que le plantearon al Ejecutivo.

Masivas solicitudes de audiencias

Romero, visiblemente molesto, fue enfático en señalar que como comisión "no están obligados a recibir a nadie y tenemos que respetar la suma urgencia" con que el Ejecutivo busca tramitar la iniciativa.

A la comisión han llegado una serie de solicitudes de audiencias para exponer sobre el proyecto, como de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), las Asociaciones Gremiales de Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), y la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos de Chile (Afiich), por citar solo algunos.

El miércoles, en tanto, están agendadas las exposiciones de economistas como el exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo; la directora de la Escuela de Gobierno de la UC, Andrea Repetto; la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst; el exministro de Hacienda, Mario Marcel; el execonomista jefe de la OCDE, Klaus Schmidt-Hebbel; el exministro de Hacienda, Ignacio Briones; el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Weber; y el excoordinador económico de la campaña presidencial de Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar, entre otros.

El momento más tenso se vivió al final de la sesión, que se extendió por cerca de dos horas, cuando el diputado socialista Daniel Manouchehri -quien no integra la comisión de forma permanente- pidió la palabra para realizarle unas preguntas a Quiroz, pero aquello no fue posible debido a que se había cumplido el horario y no hubo unanimidad para extender la duración de la comisión.

"Son unos dictadores", le lanzó Manouchehri a Romero y a Quiroz. El primero dio por cerrada la sesión manifestando que "no voy a permitir que se desordene" la instancia parlamentaria. La molestia continuó ya con la comisión concluida, ante la masiva presencia de los medios de comunicación en la sede del Legislativo en Santiago.