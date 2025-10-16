Error en cuentas de la luz: Jara y Matthei afirman que ya le hubieran pedido la renuncia al ministro Pardow

El Presidente Gabriel Boric llegó hoy desde Italia y se encuentra reunido a esta hora con el titular de Energía para determinar los pasos a seguir frente al mal cálculo en cuentas de electricidad.

Sube la presión para que se asuman las responsabilidades políticas por el error en los cálculos de las cuentas de electricidad, que han implicado un cobro mayor y que desató las críticas en contra del ministro de Energía, Diego Pardow, de parte de parlamentarios y también de los candidatos a la Presidencia de la República, quienes insisten en que alguien debe asumir responsabilidad por lo sucedido.

Fue la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, quien hoy subió el tono y afirmó que si ella fuera Presidenta ya le habría pedido la renuncia al ministro Pardow.

"Entiendo que este error viene de hace años, pero en mi Gobierno los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas”, dijo y ante la consulta si el ministro debió haber renunciado, indicó “la verdad es que sí”.

"Considero que es un tema bien delicado, porque no sólo afecta a las cuentas de la luz directamente, sino que quiero recordar que durante el período en que tuvimos más inflación, uno de los factores que producía la inflación era precisamente el alza de las cuentas de la luz", agregó la exministra del Trabajo.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, también se refirió hoy nuevamente al tema, afirmando habría sacado del cargo a Pardow "de inmediato" y que a su juicio no hay que esperar que prospere una acusación constitucional para asumir su responsabilidad.

En tanto, en La Moneda aumenta la expectación, ya que el Presidente Gabriel Boric llegó esta mañana desde Italia y está reunido con el ministro de Energía, para coordinar los pasos a seguir frente a un hecho que ha generado revuelo en el mundo político a un mes de las elecciones presidenciales y parlamentarias.