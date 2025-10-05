Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Gobierno
Gobierno

Mineduc sostiene que no hay atrasos en pagos a proveedores de Junaeb y su deuda flotante es mucho menor

La cartera precisó que para asegurar la continuidad y correcta entrega del servicio de alimentación, Junaeb realiza anticipos a las empresas proveedoras, los que contablemente se registran como devengados y en cuentas por pagar.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Domingo 5 de octubre de 2025 a las 17:07 hrs.

Valeria Ibarra
<p>Mineduc sostiene que no hay atrasos en pagos a proveedores de Junaeb y su deuda flotante es mucho menor</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

La amistad con los Carlos, los martes de Cocoa y el reencuentro con su hijo: la vida de Jorge Tocornal tras 10 años encarcelado por un abuso que fue desmentido
2
DF MAS

El nuevo tiempo de Lemu Lafquen, el family office de la familia Rosenberg
3
DF MAS

La fintech curicana que compró el negocio de prepago de Fpay
4
DF MAS

Qué mueve a Carolina García de la Huerta post Quiñenco
5
Economía y Política

Abren postulaciones para profesionales y técnicos que quieran impulsar el desarrollo local en zonas rezagadas
6
Señal DF

¿Dónde están los US$ 6 mil millones que quiere cortar la dupla Kast-Quiroz?
7
Economía y Política

Deuda de arrastre en el Estado levanta alertas y cifra se triplica en 10 años por educación
8
DF MAS

Exsocio de una cooperativa mapuche y acciones de Vapores: lo que declararon Nicolás Grau y Esteban Valenzuela
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete