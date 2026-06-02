Comercio: desempeño del sector “lejos de reflejar una recuperación consolidada”
La gerenta de estudios de la CNC dijo que la pérdida de impulso se condice con la reciente baja de las ventas en la Región Metropolitana.
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Como “positivo” podría calificarse el desempeño del comercio durante abril, pero está “lejos de reflejar una recuperación plenamente consolidada”, dijo la gerenta de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Bernardita Silva. “Si bien el sector continúa creciendo en términos anuales y aportando al dinamismo de la actividad económica, impulsado principalmente por el ámbito digital, el rubro automotor y ciertas categorías especializadas, en el margen se observan señales de moderación”, advirtió.
La actividad comercial registró una caída desestacionalizada de 1% respecto de marzo según el Imacec sectorial, mientras que el Índice de Actividad del Comercio Minorista del INE retrocedió 0,5% mensual desestacionalizado.
Según Silva, esta pérdida de impulso también es consistente con las ventas presenciales de la CNC, que registraron una caída anual durante abril en la Región Metropolitana. “En conjunto, estos antecedentes dan cuenta de un consumidor más cauteloso y de una demanda que, si bien sigue creciendo en algunos segmentos, muestra señales de menor dinamismo respecto de meses anteriores”, agregó.
A ello, dijo, se suma “una combinación de factores que continúa limitando una recuperación más robusta del consumo. La confianza de los consumidores registró una importante caída en abril, afectada por el repunte inflacionario y una mayor incertidumbre económica, mientras que el mercado laboral sigue mostrando debilidad, particularmente en materia de empleo formal y desempleo femenino”.
En este contexto, Silva señaló que la evolución de los próximos meses seguirá dependiendo de la capacidad de recuperar empleo de calidad, contener las presiones sobre los precios y mejorar las expectativas.
“El principal desafío para la economía chilena sigue siendo transformar el crecimiento de la actividad en una recuperación más sólida y sostenible del empleo, los ingresos y el consumo de las familias, elementos fundamentales para consolidar una expansión más transversal del comercio durante el resto del año”, cerró la economista.
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