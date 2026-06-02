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Comercio: desempeño del sector “lejos de reflejar una recuperación consolidada”

La gerenta de estudios de la CNC dijo que la pérdida de impulso se condice con la reciente baja de las ventas en la Región Metropolitana.

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Publicado: Martes 2 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Comercio Cámara de Comercio
<p>Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio.</p>

Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio.

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