Costa y una posible extensión de la guerra: “Si tiene un deterioro muy profundo, puede llevarnos a una situación más adversa”

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, presentó el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo esta mañana ante los empresarios en un seminario organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare).

En este, se refirió al actual contexto de incertidumbre por la guerra en Irán que enmarcó las nuevas proyecciones para la economía chilena, de una inflación a diciembre de este año ajustada desde 3,2% a 4%, y a proyectar el regreso a la meta durante 2027. Y, al mismo tiempo, a recortar el cálculo de expansión del Producto Interno Bruto (PIB), desde un rango entre 2% y 3% y entre 1,5% y 2,5% para este año.

“El escenario considera una evolución de una guerra, que tiene implícito lo que tienen los precios futuros, que puede durar unas semanas más”, indicó.

Agregó que “donde una vez terminada los costos de volver a ofrecer los productos, de recuperar la oferta que había, es relativamente rápida. Por lo tanto, eso pasa porque no haya destrucción de pozos, refinerías, etc, y de que el paso por el estrecho de Ormuz de alguna manera se recupere a niveles razonables”.

Aún así, advirtió que las variantes frente a este escenario pueden ser muchas.

No obstante, también se refirió a que si la guerra fuese más duradera puede tener un impacto mayor que se va a transmitir no solamente en los precios, sino que en la capacidad de recuperar la producción, a través de los canales y los costos de producción a nivel global.

“Y ese es un escenario que si tiene un deterioro muy profundo, puede llevarnos a una situación más adversa desde el punto de vista de la actividad global”, señaló.

Además, indicó que se debe estar atento a las reacciones del mercado financiero -que hasta el momento se condicen bastante bien con el escenario implícito en los precios- y a las firmas y de los hogares en las decisiones de producción y consumo y cómo se va dando el traspaso de precio y de costos hacia la economía.

“Todos esos son elementos que hay que ir mirando con mucho cuidado de aquí en adelante y que vamos a estar observando y que van a ir marcando las decisiones”, dijo.

Plano fiscal

En el plano interno y respecto al ajuste fiscal de US$ 3.000 millones, Costa afirmó que está incorporado en el escenario del Banco Central.

“Ello, naturalmente, se traduce en menor consumo público, menor inversión pública y tiene un impacto por el lado de la demanda que está recogido dentro del informe y también tiene un impacto por el lado de atenuar el efecto de los precios. De alguna manera también está incidiendo en esa dirección hacia el mediano plazo”, explicó.

Además, agregó que “hay otros elementos dentro de lo que va a ser la implementación de la política fiscal y de otras políticas, pero que todavía no son posibles de incorporar”.

“Por eso somos cuidadosos en decir, y el informe en un párrafo lo dice, en la medida que eso se vaya incorporando puede tener un efecto distinto dentro de la macroeconomía, como shock propiamente tal, puede tener un efecto en dirección contraria y ser parte de alguno de los componentes por el lado de la demanda que no están incorporados. Y eso va a haber que irlo analizando en la medida que se va produciendo”, indicó.

Sumando que “hay recién un cambio de Gobierno, todavía no conocemos la regla fiscal que vaya a considerarse para el próximo período. Todos esos elementos van a tener que irse asentando y se van a ir incorporando en los próximos informes”.

Inversión

Acerca del panorama actual de la inversión, la presidenta del Banco Central señaló que “presenta tasas de crecimiento altas”, con importaciones de maquinaria y equipo que si bien han tenido tasas algo más bajas, “siguen con dinamismo importante y venían de tasas muy altas”.

“Por lo tanto vemos que ese dinamismo por ahí sigue y esas menores importaciones están detrás también de este ajuste que hemos hecho en la tasa de crecimiento por el lado de la inversión para este año, sin duda”, explicó.

De esta manera, indicó que lo que más esta marcando el crecimiento en inversión son el catastro de bienes de capital, siendo principalmente proyectos de energía lo que hacen subir los montos de quinquenio.

“Sucesivamente hemos ido viendo aumentó, pero minería, energía y especialmente energía son los proyectos”, indicó.

No obstante, también indicó que “hemos visto intención de incorporar en el catastro proyectos bien grandes”, que tienen una madurez más larga y estarían empujando construcción y obras.

“Hay obras que tienen que ir respaldando y que se van a ir movilizando con algún rezago, en la medida que estos sectores, estos proyectos se están materializando” explicó.

Agregando que en el caso de la construcción habitacional “estaba mirando mayores niveles de venta y había un cambio en la expectativa del sector y había un cambio por el lado de las ventas. No estamos diciendo un gran cambio, pero se empezaba a perfilar algo”.

Refugio en el dólar

Costa también se refirió a la reacción de los mercados financieros al panorama de la guerra.

“Después de sucesivos y prolongados eventos sucesivos que los están tensionando y han estado reaccionando bastante acorde, incluso uno diría bastante razonablemente en respuesta a la magnitud de los choques tan que se han estado mirando y nuestro mercado ha estado bastante acorde a lo que estamos observando en los mercados globales también”, explicó.

Agregando que “hay un acople en las reacciones en los distintos mercados y han tenido la capacidad de absorber los shocks sin generar -obviamente ha habido volatilidad, son impactos de importancia- pero al final uno puede decir los mercados han tenido la capacidad de absorber todos estos eventos razonablemente”.

Así, recordó que en eventos anteriores había llamado la atención respecto a cómo la correlación entre las variables financieras no se estaba dando de la misma manera y como no siempre el refugio se daba con la misma intensidad, al menos en activos seguros americanos.

“Y en esta oportunidad, después de la reacción inicial, lo que estamos viendo es que nuevamente hay una búsqueda de refugio en el dólar. Yo creo que eso es como un factor distintivo de este, de este proceso”, dijo.

Internamente, explicó, que “hemos estado acoplados y desde el punto de vista de las tasas de especialmente de más largo plazo, vamos a estar acoplados a los fenómenos internacionales. La diferencia la pueden hacer los niveles de riesgo, de manera que si nosotros manejamos internamente los riesgos, vamos a tener ese acople".