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Dipres describe positivo efecto de ajuste de gasto fiscal en compensación de rebaja de impuestos al partir su aplicación

En los dos primeros años, Dipres proyecta que la ley miscelánea estaría en equilibrio solo por efecto de ajustar el erario fiscal US$ 2 mil millones por año, incluso sin considerar el efecto del mayor crecimiento.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Macroeconomía presupuesto impuestos gasto fiscal Sebastian Valdenegro
<p>José Pablo Gómez, director de la Dirección de Presupuestos (Dipres).</p>

José Pablo Gómez, director de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

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