Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Hacienda recortó gastos en asignaciones por funciones críticas para financiar parte de las nuevas indicaciones al Presupuesto 2026

El proyecto de Ley de Presupuestos 2026 consideraba $ 39.904 millones para otorgar una asignación por funciones críticas a aquellos funcionarios que cumplan funciones estratégicas para la gestión de su institución.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Viernes 14 de noviembre de 2025 a las 13:23 hrs.

Sebastian Valdenegro presupuesto Hacienda Congreso
<p>Hacienda recortó gastos en asignaciones por funciones críticas para financiar parte de las nuevas indicaciones al Presupuesto 2026</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Tras cuatro años y US$ 50 millones de sobrecostos, culmina polémica consulta indígena de hidroeléctrica de Statkraft
2
Señal DF

El fin de una era, Bofill Escobar Silva se separan para crear nuevos estudios de abogados
3
Mercados

Michael Burry, el inversionista de "La gran apuesta", cerrará su fondo de cobertura tras advertir sobre las valoraciones en Wall Street
4
Regiones

Operadores de buses rurales de cuatro regiones dejarán de ofrecer tarifas para estudiantes y adultos mayores desde el 1 de enero
5
Regiones

Puente Industrial: alcalde de San Pedro de la Paz se suma a vecinos y anuncia que municipio también recurrirá a la justicia para frenar cobro del TAG
6
Empresas

Huelga de pilotos de Latam continúa: asesor legal del sindicato pide "que la empresa recapacite"
7
DF MAS

Como esta startup chilena sedujo a los principales productores de palta y a los de berries del mundo
8
Señal DF

Las acciones más sensibles a las elecciones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete