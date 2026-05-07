La inflación se empieza a sentir en los salarios: acumulan leve baja a marzo
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La aceleración de la inflación vista en lo más reciente debido a mayores precios de los combustibles le empieza a pasar la cuenta a los salarios en el país. De hecho, el índice real de remuneraciones acumuló en el año una baja de 0,1%, según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Este hecho, que implica descontar lo ocurrido con el Índice de Precios al Consumidor, dio cuenta de un alza en marzo de 2,2% frente al mismo mes de 2025.
En el citado periodo, a su vez, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas de 5,1% y 6%, respectivamente.
Por sector económico, comercio, construcción e industria manufacturera consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores.
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