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La inflación se empieza a sentir en los salarios: acumulan leve baja a marzo

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

inflación salario mínimo INE consumo
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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