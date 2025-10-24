Precios al productor de las empresas en Chile suben en septiembre empujados por la minería

El Índice de Precios al Productor (IPP) presentó en septiembre una variación anual de 9,5%.

De la mano de un alza en la inflación a los consumidores, septiembre también presentó un aumento en los precios de producción para las empresas.

El Índice de Precios al Productor (IPP) registró una variación mensual de 1,7% en el noveno mes del año, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En 12 meses, el indicador presentó un incremento de 9,5%.

El Índice de Precios de Productor de Minería (IPPMin) fue el más influyente en el resultado del IPP, con una variación de 2,9% en comparación a agosto. La clase más incidente en el resultado del indicador fue extracción y procesamiento de cobre, con una variación de 2,5%.

A nivel interanual, el IPPMin crece un 12,1%.

El Índice de Precios de Productor de Industria Manufacturera (IPPMan), en tanto, presentó un aumento de 0,4% respecto del mes anterior. La clase que más destacó por su incidencia positiva en el resultado del indicador fue elaboración y conservación de carne, con un incremento de 4,2%.

La variación anual alcanzó un 2,1%.

Por último, el Índice de Precios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua (Ipdega) presentó una variación de 0,6% en relación a agosto. La clase que más incidió positivamente en la variación del índice fue fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías, con un alza de 5,9%.

En comparación al mismo mes del año anterior, el indicador anotó un crecimiento de 21,2%.