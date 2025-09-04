Detienen en Arica a funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales

Un masivo operativo realizó este miércoles la Fiscalía de Arica y Parinacota en conjunto con la Brigada de Delitos Económicos de la PDI en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, procedimiento que concluyó con 10 detenidos.

De acuerdo a la información oficial, cuatro son los funcionarios de la citada secretaría y un quinto de la Dirección de Obras Municipales que habrían incurrido en delitos de corrupción y asociación ilícita. Los otros cinco son particulares, tres de los cuales son exfuncionarios de la Seremi.

Las detenciones se producen luego de una investigación que partió con denuncias de los propios usuarios y que tomó más de dos años, según explicó la fiscal de la región Paulina Brito Doerr.

Dado lo anterior, para este jueves está previsto el control de detención y la formalización de los delitos identificados.