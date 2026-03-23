Flujo de chilenos a Brasil aumenta cerca de 11% durante el verano
Elpaís se posiciona como el segundo mayor proveedor internacional de turistas a la nación vecina.
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El flujo de turistas chilenos hacia Brasil sigue al alza 2026. Durante el primer bimestre, los viajes desde Chile al territorio amazónico aumentaron 11,3%, en un contexto en que Brasil recibió más de 2 millones de visitantes internacionales, anotando así el segundo mejor resultado histórico para ese período.
Según datos del Ministerio de Turismo y de la Policía Federal de Brasil, recopilados por Embratur, al cierre de 2025 la llegada de turistas internacionales al país creció 37,1% frente al año anterior, superando los 9 millones de visitantes.
En ese escenario, Chile se consolidó como el segundo mayor emisor de turistas hacia Brasil, solo por detrás de Argentina. Durante los dos primeros meses del año, se estima que 248.757 chilenos viajaron al país.
Entre las principales puertas de entrada para los visitantes chilenos figuran ciudades como Río de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo y Paraná.
Solo en febrero, mes en que se celebra el Carnaval, Brasil recibió 56.055 turistas provenientes de Chile, cifra que representó un alza de 19,12% en comparación con igual período del año pasado.
A este mayor flujo también se suma una mejora en la conectividad aérea. Embratur destacó, durante la reciente edición de Routes Américas -el principal foro de negociación de rutas del continente, realizado por primera vez en Brasil-, que la conectividad aérea internacional del país creció 35% en los últimos tres años.
Según la agencia, este avance ha sido impulsado por mecanismos de cooperación público-privada, como el Programa de Aceleración del Turismo Internacional (PATI), que ha permitido habilitar más de 160 mil nuevos asientos en vuelos internacionales.
La expansión de la red aérea internacional, además, seguiría avanzando durante 2026. El Ministerio de Turismo de Brasil anticipó que, hasta septiembre, ya están confirmados al menos 64 nuevos vuelos y 16 frecuencias adicionales autorizadas por la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac).
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