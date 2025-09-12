Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política País
País

Grau y polémica por desempleo: Los sueldos han subido más lento que el crecimiento

El ministro reconoció que el empleo ha sido el punto más débil en la gestión económica del gobierno, pero argumentó que esta administración fue capaz de reducir los desequilibrios macro que sufría el país.

Por: Felipe Lozano, Madrid, España

Publicado: Viernes 12 de septiembre de 2025 a las 08:29 hrs.

<p>Grau y polémica por desempleo: Los sueldos han subido más lento que el crecimiento</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile: “Implícitamente, se puede prever del Informe que la tasa neutral está sobre 4%”
2
Economía y Política

Chile Day debuta en Madrid con una concurrida recepción en casa del embajador Velasco
3
Internacional

Murdoch sella un acuerdo de sucesión de US$ 3.300 millones para entregar el imperio a su hijo mayor
4
Empresas

Un exCEO de Vale, un exdirector ejecutivo de Anglo y una exministra de Defensa integran grupo internacional que auditará tragedia de El Teniente
5
Economía y Política

Consejero del Banco Central defiende estudio sobre impacto de salario mínimo y 40 horas, pese a discrepancias de Boric: “El efecto está”
6
Empresas

Gobierno propone aumentar en US$ 5 las tasas de embarque de viajes internacionales aludiendo a desajuste fiscal
7
Empresas

La visita del líder de la matriz de Cruz Verde y Oxxo a Chile: "Vemos muchas oportunidades para que nuestros negocios sigan creciendo"
8
Mercados

Tribunal sentencia a Gabriel Ruiz-Tagle a dos años de inhabilidad para cargos en empresas fiscalizadas por la CMF
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete