Megatoma de San Antonio: Gobierno iniciará desalojo y expropiará la mitad del terreno a un valor de $ 11 mil millones para construir viviendas
El Gobierno entregará una solución habitacional a 3.700 familias que están organizadas en 40 cooperativas.
El Gobierno informó que resolvió expropiar la mitad del terreno de la megatoma de San Antonio, para dar cumplimiento al fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que ordenó desalojar a partir del 4 de diciembre el terreno, en el cual habitan más de 10 mil personas y 4.300 familias.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, junto al ministro de Vivienda, Carlos Montes, informaron en La Moneda los detalles del procedimiento, que se llevará a cabo en distintas etapas y que no implica comenzar a desalojar desde el 4 de diciembre.
Lo primero que se indicó es que las negociaciones con los dueños del terreno no llegaron a un acuerdo para la adquisición del terreno de 215 hectáreas. Los propietarios del predio solicitaban 0,43 UF por metro cuadrado para vender, pero el Gobierno ofreció 0,23 UF por metro cuadrado, lo que finalmente se pagará debido a que, según el Ejecutivo, el monto del terreno creció más allá de su valor comercial.
En total, el Gobierno deberá pagar $ 11 mil millones en una expropiación sin acuerdo para adquirir 100 hectáreas. Es decir, una parte del paño total, donde se espera construir un proyecto habitacional para las 10 mil personas que integran 3.700 familias que están organizadas en 40 cooperativas.
Desde el 4 de diciembre el municipio de San Antonio tiene previstos albergues para las familias que abandonen el campamento y el plan de desalojo se iniciará por la zona que no será expropiada, pero que debe ser recuperada, según el fallo de la Corte de Valparaíso.
El ministro Montes explicó que “no es una toma cualquiera, se inició hace seis años, hay 4 mil familias y 3 mil menores. Por eso un desalojo sin un plan integral, en este caso habitacional y con albergues, puede generar una crisis humanitaria. Chile no tiene capacidad para albergar a 10 mil personas”.
Agregó que el Estado va a adquirir el terreno con recursos del presupuesto de Vivienda, pero luego los pobladores que tendrán la solución habitacional van a financiar la urbanización del terreno.
En tanto el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que la expropiación es una medida legal y habitual en todos los gobiernos y que en la actual administración se han realizado 123 decretos expropiatorios.
