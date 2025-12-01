Región Metropolitana y Valparaíso lideranaumento en alojamiento de turistas

Las pernoctaciones de turistas en Chile llegaron a 1.737.273 en octubre, lo que implicó un aumento de 5,4% frente al mismo mes del año anterior, según la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El mayor nivel se registró en la Región Metropolitana (581.212), seguida por Valparaíso (213.760).

La tasa de ocupación en habitaciones a nivel nacional fue 42,7%, 1,75 puntos porcentuales más que hace 12 meses. Los establecimientos de alojamiento turístico anotaron un RevPAR (ingreso promedio por habitación disponible) nacional de $ 37.032, aumentando 12,9% anual; mientras que el ADR (tarifa promedio diaria) fue de $ 86.776 a nivel nacional, aumentando 8,3% anual.