Sistema frontal: Autoridades recuerdan que empresas deben suspender labores si existe riesgo para los trabajadores

Desde el Ministerio del Trabajo y la Dirección del Trabajo enfatizaron que los empleadores tienen el deber de proteger la vida y salud de sus trabajadores.

Ante la llegada del sistema frontal que afectará a gran parte del país y la declaración de Estado de Emergencia Preventiva en 10 regiones, el Ministerio del Trabajo y la Dirección del Trabajo (DT) reforzaron este miércoles las reglas laborales que rigen durante este tipo de contingencias.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, señaló que el gobierno se encuentra desplegado para enfrentar la emergencia e hizo un llamado tanto a empleadores como a trabajadores a actuar con prudencia. “Queremos hacer un llamado a la tranquilidad a trabajadores y empleadores del país para proteger la vida y seguridad de las personas”, señaló el secretario de Estado.

En esa línea, el director nacional del Trabajo, David Oddó, recordó que la legislación establece que los empleadores deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de quienes prestan servicios.

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En ese marco, sostuvo que "si existe un riesgo, deberán adoptarse las medidas que correspondan y eso incluye la suspensión de las labores cuando sea necesario. Luego, cuando las condiciones lo permitan, las actividades se pueden retomar”, recalcó.

Respecto de quienes no puedan concurrir a sus lugares de trabajo debido a cortes de caminos, interrupción del transporte u otras consecuencias derivadas del sistema frontal, la Dirección del Trabajo recordó que cada situación debe analizarse conforme a la legislación vigente y a las circunstancias particulares de cada caso.

“Si el temporal le impide llegar a su trabajo y lo justifica, eso no puede terminar en un despido ni en un descuento sobre sus remuneraciones. Nadie debe arriesgar su vida o su salud por llegar a trabajar. Cuando las condiciones permitan continuar trabajando de forma segura, es el momento en que debemos hacerlo, no antes. La ley es clara y debemos cumplirla”, expresó, y agregó que “la Dirección del Trabajo va a acompañar y a fiscalizar para que derechos y deberes se respeten”

Como parte de las medidas adoptadas, la Dirección del Trabajo informó la habilitación del correo dtfrentemaltiempo@dt.gob.cl, mediante el cual recibirá denuncias relacionadas con eventuales incumplimientos laborales asociados a la contingencia climática. Asimismo, indicó que mantendrá labores de fiscalización para verificar el cumplimiento de la normativa durante la emergencia.