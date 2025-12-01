Tras nota de protesta, embajador de EEUU busca aclarar sus dichos
Judd se comprometió a trabajar con quien el pueblo chileno elija como su próximo Presidente.
El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se hizo cargo este lunes de la tensión que generó con el Gobierno chileno, luego de ofrecer su visión crítica sobre la postura del Presidente Gabriel Boric frente a la administración de Donald Trump y de referirse a la elección presidencial del 14 de diciembre.
Lo anterior llevó a la Cancillería -liderada por Alberto van Klaveren- a enviar una nota de protesta cuestionando la intervención del diplomático en asuntos internos del país.En su cuenta de X, Judd escribió que sus “comentarios resonaron tanto en los medios como entre la gente, porque la relación entre Estados Unidos y Chile es importante”.
Luego aclaró que “cuando hablé de ‘gobiernos ideológicamente alineados’, me refería a mi decepción con el estado actual de las relaciones. Las críticas del Gobierno actual a @POTUS (Presidente de EEUU) tienen un costo para la relación bilateral y para el pueblo chileno”. A lo anterior, añadió: “Y aunque no sé quién ganará el 14 de diciembre, me comprometo a trabajar con quien el pueblo chileno elija como su próximo Presidente para impulsar el comercio y la economía, y hacer de nuestro hemisferio un lugar más seguro”.
Este lunes, Judd se reunió con la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, y su gerenta general, Carolina Agüero, encuentro que dio a conocer a través de X, señalando que el gremio empresarial “son socios clave en mi misión de fortalecer la atracción de inversión entre Chile y EEUU. Espero con entusiasmo seguir trabajando con la CPC y sus miembros para impulsar mayor prosperidad en ambos países”.
