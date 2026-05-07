El llamado de Marfán a una mesa técnica y el respaldo de Vergara: reforma sigue bajo la lupa de exautoridades

El exministro de Hacienda propuso una instancia en la que participen autoridades, economistas y abogados con diferentes visiones.

Tras una maratónica jornada en el Congreso, este jueves se volvieron a escuchar nuevas visiones y propuestas de parte de exautoridades y economistas sobre el proyecto de reconstrucción y reactivación del Ejecutivo.

Una de ellas provino del exministro de Hacienda Manuel Marfán, quien hizo un llamado a impulsar una mesa técnica de carácter pluralista, “con una altísima probabilidad de llegar a un buen acuerdo en lo técnico; y abogados que permitan limpiar las cosas imposibles que tiene este proyecto”.

Como parte de un panel organizado por Clapes en el que participaron el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara; y la directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School U. de los Andes, Cecilia Cifuentes, sostuvo que de dicha instancia “sea algo que permita iluminar mejor” la discusión parlamentaria del proyecto.

“Yo no me hubiera imaginado que un eventual gobierno de José Antonio Kast podría convocar a un acuerdo amplio para poder abordar temas de un mayor crecimiento y una mejor consolidación fiscal”, afirmó. Pero, acotó, “allí hay una oportunidad que yo creo que sería un error histórico desaprovechar”.

Tras escuchar la presentación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el también exvicepresidente del ente emisor profundizó en la propuesta de reforma al indicar que la reducción del impuesto de primera categoría puede “afectar para bien el crecimiento”. Pero, añadió, tiene dos problemas: está desfinanciado; y, segundo, que parte de los financiamientos “son muy inseguros” y se requerirían medidas para que la consolidación fiscal también actúe.

“Bien orientado”

En su caso, Vergara valoró el plan de reactivación del Ejecutivo y sostuvo que, “con los ajustes de haya que hacerle”, espera que sea aprobado por el Congreso

“Este proyecto está definitivamente bien orientado. Las medidas principales, cuyo objetivo fundamental es acelerar el crecimiento económico, es algo que ha sido largamente buscado y esperado por la ciudadanía. Así que a mí me parece que es positivo”, dijo el también investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP).

Si bien reconoció que el plan no está financiado, precisó que a este escenario se suman otras medidas que ha presentado el Ejecutivo, como la contención de gasto público. “Así que yo creo que no debiera sorprendernos en eso”, dijo.

Acerca de las medidas, indicó que el supuesto del informe financiero del efecto de la rebaja en el impuesto de primera categoría sobre el crecimiento está dentro del rango de la comisión Marfán.

No obstante, advirtió que “me surgen las mayores dudas en el cálculo que se hace respecto al efecto de la invariabilidad tributaria en el crecimiento económico; me parece que es más débil”.

Además, señaló que la estimación de crecimiento adicional que daría el plan de 0,7 punto porcentual en los próximos 10 años “tampoco me parece algo demasiado excesivo”, pero sí precisó que “lo que sí me deja algo preocupado porque la actual administración ministro se comprometió con incrementar el PIB tendencial de 2% a 4% y esto lo incrementa, en teoría, si se dan todos estos supuestos” de 2 a 2,7%, ¿dónde está el resto?”.