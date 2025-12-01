Francisco Vidal (PPD) y lo que se viene tras la segunda vuelta: “Gane mi candidata o gane Kast, el Parlamento es ingobernable”
El vocero de la candidatura de la aspirante oficialista más la DC a La Moneda, Jeannette Jara, fue insistente en La Cadem en Diario Financiero en la necesidad de recuperar el voto del mundo popular para aspirar a ganar.
Cuando restan escasas dos semanas para la segunda vuelta presidencial y los comandos organizan sus últimas estrategias que sus respectivos abanderados, la oficialista más la DC Jeannette Jara y el opositor José Antonio Kast, sean el que llegue a La Moneda; un nuevo capítulo de La Cadem en Diario Financiero conversó este lunes con el exvocero de Gobierno y actual vocero de la candidata comunista, Francisco Vidal (PPD).
En el marco del análisis del estado de las candidaturas y de las encuestas que se alcanzaron a hacer en el corto periodo tras la primera vuelta y el inicio del embargo de los estudios de opinión, Francisco Vidal realizó tres preguntas que, a su juicio, es necesario que responda el candidato presidencial republicano antes del balotaje: que explique cómo va a sacar a 3 mil inmigrantes ilegales, en el contexto de que ningún país los quiere recibir y hay sólo dos aviones para esta tarea; que explique cómo reducirá el gasto del Estado en US$ 6 mil millones; y, “¿cómo es posible pensar eliminar el impuesto territorial para la primera vivienda? (…) Y nadie ha abierto la boca de que con la propuesta de su candidato, les baja su principal ingreso financiero (a las municipalidades)”.
Pasando al análisis del resultado de la candidata oficialista en la primera vuelta presidencial, consultado acerca de dónde están los votos que Jara no alcanzó a capitalizar, pues llegó sólo al 27%, cuando el propio Vidal admitió que esperaba 30%, respondió que “esos votos están en el mundo popular, que los capturaron Kast y Kaiser, con el tema de la seguridad y nuestra tarea es recuperar el voto del mundo popular”, que “tiene que ver con la angustia de la inseguridad”.
En este sentido, Francisco Vidal “no es posible que mi candidata haya sacado el 35% en Puente Alto, ahí tiene que sacar el 60%”, por ejemplo, para aspirar a ganar el balotaje. Pero si gana Kast, como señalan todas las encuestas que será, Vidal –que no comparte los dichos de la diputada Pamela Jiles (PDG) de que le hará la vida imposible- sí plantea que de imponerse el republicano: “No pasarán… ¿no pasarán en qué? En las cosas que se han ganado”, aludiendo a temas que se han impuesto tanto en el actual Gobierno como en los de la expresidenta Michelle Bachelet o el propio Sebastián Piñera, como es el caso de la PGU.
“Habla bien de Bachelet, que no hizo el cálculo que ese apoyo le iba a costar”
Pero también aludió a la necesidad de avanzar en la reforma al actual sistema político, ya que “gane mi candidata o gane Kast, el Parlamento es ingobernable”. Por lo que respalda el proyecto sobre esta materia en que está enfrascado el Ejecutivo y que pretende retomar para hacerla realidad antes del receso de verano del Congreso.
Consultado acerca de la reunión entre el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el candidato republicano a La Moneda lo que se interpretó como un espaldarazo a la candidatura opositora, Vidal partió su respuesta aseverando que respeta al exmandatario, pero que “cuando un Presidente como Frei abre la puerta” con actitudes como ésta facilita que “no haya tanta inhibición; segundo, electoralmente (aporta) cero”.
Respecto a la cita de la expresidenta Michelle Bachelet con la aspirante comunista a La Moneda, en el contexto de la aspiración de la exmandataria de llegar a la secretaría general de la ONU, el exvocero aseveró que “habla bien de Bachelet, que no hizo el cálculo que ese apoyo le iba a costar a su postulación”.
Por otro lado, de Jorge Quiroz, el principal asesor económico de Kast, que ha recibido el respaldo de múltiples expertos para convertirse en su ministro de Hacienda, si el exdiputado llega a La Moneda, Francisco Vidal señaló: “Quiroz me encanta porque es directo, he leído todas las entrevistas”.
