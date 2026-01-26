Gabinete de Kast asiste a curso de probidad con la contralora Dorothy Pérez: inducción también incluye conflictos de intereses y correcta gestión

En esta jornada también se reunieron el ministro del Interior, Álvaro Elizalde con su sucesor en marzo, Claudio Alvarado, para febrero se agendaron reuniones bilaterales de coordinación de traspasos en todos los ministerios.

Con la asistencia de 21 de los 24 ministros del próximo Gobierno del Presidente electo José Antonio Kast, se desarrolla desde la 10 de esta mañana de este lunes el “Programa de Inducción para nuevas autoridades”, de la Contraloría General de la República (CGR) dictado para las futuras autoridades que asumirán sus respectivos cargos el 11 de marzo próximo.

El programa tiene tres fases en las que se abordan temas como probidad, conflictos de intereses y correcta gestión de los recursos públicos.

La iniciativa está dirigida a ministros, subsecretarios, seremis, otras jefaturas y directivos de la administración y comienza con una charla dictada por la contralora general de la República, Dorothy Pérez, y el subcontralor, Víctor Hugo Merino.

Pérez expuso las lamadas "líneas rojas" que cada ministro tendrá para contratar personas, para suscribir contratos y para desarrollar sus funciones. Además, quedó claro, según uno de los asistentes, que las responsabildiades de cada cartera serán desde el 11 de marzo para queienes asumen funciones y la responsabilidad de "todo lo ejecutado y firmado" por las autoridades salientes es hasta el 10 de marzo.

En proxímas reuniones se expondrá sobre la normativa de lobby, declaración de intereses y patrimonio, que deben presentar a más tardar a los 30 días de haber asumido; junto con temas de especial interés para cada cartera, con énfasis en las principales áreas de riesgo que CGR ha advertido tanto en sus auditorías, como en los demás instrumentos de control que aplica.

Dichos de Sedini

El futuro ministro del Interior, Claudio Álvarado, debió salir a poner orden en la primera polémica que se abrió en las futuras autoriades luego que la próxima vocera de gobierno, Mara Sedini, abriera un flanco al señalar que las conversaciones con la ex fiscal, Trinidad Steinert, para que decidiera ser ministra de Seguridad fueron "días antes".

Álvarado indicó que "para que una persona pueda asumir en el cargo es necesario conocer su voluntad y disposición y esa comunicación se produjo pocos momentos antes en que ella aceptara la nominación, no hay injerencia al ministerio público ni a su independencia".

Agregó que "esta conversación no tiene nada de extraño o raro porque se produjo pocas horas antes" de que ella aceptara participar en el gobierno de Kast.

Sedini, en tanto, optó por cerrar la polémica al indicar que "se ha armado un revuelo innecesario y para que todos queden tranquilos, las conversaciones entre el Presidente electo y la futura ministra de Seguridad ocurrieron pocos días antes de la nominación y debemos dar este tema por zanjado".

Comienzan bilaterales

En esta jornada también comenzaron las reuniones de coordinación de traspasos ministeriales con las bilaterales entre el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y su sucesor Claudio Alvarado.

Elizalde luego del encuentro en La moneda sostuvo que "fue una reunión sobre el traspaso general de gobierno y para asegurarnos de que las nuevas autoridades cuenten con toda la información a través de un sitio web especialmente confeccionado".

En febrero son las reuniones bilaterales de cada ministerio. Hecho esfuerzo de entregar información con alto nivel de detalle. Información institucional, respecto a gestión de personas, situación financiera, activos y contratos vigentes, situación legal y judicial, gestión administrativa y participación ciudadana y transparencia, auditoria interna y de control.

Alvarado

El Estado debe seguir funcionando. Reunión fructífera. Existirá una reunión más especifica por temas de emergencias.