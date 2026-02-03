Ignacio Walker: “Si (Kast) cierra la puerta a una eventual candidatura de Bachelet a la ONU, va a crear tensiones con la futura oposición, va a rigidizar el escenario político”

Desde el punto de vista del excanciller “no corresponde, a mi juicio, es que su propio partido, el Partido Republicano, a través de su presidente, Arturo Squella, a quien respeto mucho, diga que esta es una candidatura que nace muerta, porque deja al presidente en un pie forzado”.

Fue canciller los dos últimos años del gobierno del expresidente Ricardo Lagos Escobar y desde su experiencia, el también exsenador, hace hincapié en que este tipo de decisiones, como la oficialización de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría de Naciones Unidas (ONU) se deben asumir como políticas de Estado y que las toma el Presidente de la República.

También destaca las condiciones de la exmandataria para ostentar el cargo al que postula: “Michelle Bachelet ha sido dos veces presidenta de la República, ha sido directora de ONU Mujer, Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, conoce el sistema al revés y al derecho… Entonces, hay momentos en que hay que dejar la pequeña rencilla de lado y ponerse la camiseta de lo que son los principios, objetivos e intereses permanentes de la política exterior chilena y este es uno de esos momentos”.

-¿Qué opina de la polémica que se inició a partir de la nominación de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU?

-Bueno, creo que la pregunta es una sola: ¿La eventual candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, que ha sido formalizada, sirve o no sirve a los principios, objetivos e intereses permanentes de la política exterior chilena? Esa es la pregunta que hay que hacerse.

-A su juicio, ¿sirve?

-Efectivamente sirve, evidentemente, considerando la trayectoria de la presidenta, considerando el poder conceptual o softpower que tiene Chile en el mundo internacional; considerando el debilitamiento del multilateralismo, el derecho internacional; evidentemente que una candidatura de esas características que sirve al interés nacional.

-¿Qué le parece que el oficialismo y la oposición estén enfrentados por la nominación y sobre si el presidente electo debe o no respaldarla?

-La política exterior es una política de Estado, que trasciende a los gobiernos y a los colores políticos o ideológicos de las distintas administraciones. Por lo tanto, creo que el presidente electo, José Antonio Kast, tiene que hacerse la pregunta: ¿Él va a dirigir la política exterior como líder de una coalición, como jefe de gobierno o como jefe de Estado? Qué es lo que correspondería. Segundo, ¿cuáles son los efectos en la política interna de esa decisión? Porque todos sabemos que este gobierno no tiene mayoría en el Parlamento, que necesita una interlocución y, obviamente, si se niega, si rechaza, si le cierra la puerta a una eventual candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas, va a crear tensiones con la futura oposición, va a rigidizar el escenario político. Entonces, es mucho lo que está en juego en esta decisión.

-¿Cree que Kast esté considerando todos los aspectos que ha mencionado?

-Él no le ha cerrado la puerta a la candidatura de Michelle Bachelet. Él ha dicho, correctamente a mi juicio, que va a tomar la decisión después del 11 de marzo. Lo que no corresponde, a mi juicio, es que su propio partido, el Partido Republicano, a través de su presidente, Arturo Squella, a quien respeto mucho, diga que esta es una candidatura que nace muerta, porque deja al presidente en un pie forzado. ¡Si la política exterior la define el Presidente de la República! Y lo mismo ha hecho la UDI.

“Es mucho lo que está en juego, tanto desde el punto de vista de la política exterior como de la política interna”

-De hecho la UDI fue la primera en reaccionar al anuncio.

-Yo le recordaría a la UDI que, en plena transición a la democracia… estamos hablando del tránsito entre Augusto Pinochet y Patricio Aylwin, no entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, Jaime Guzmán, líder y fundador de la UDI, propuso y apoyó a Gabriel Valdés como presidente del Senado aunque, evidentemente, las diferencias políticas entre ambos eran muy grandes. Es decir, pensó en Chile. Le recordaría a la UDI ese precedente, porque hay momentos en que hay que salir de la trinchera, de la pequeña escaramuza, sacarse la camiseta política e ideológica y pensar en los intereses permanentes de Chile. Y, en ese contexto, tomar una decisión por parte del Presidente de la República, no de los partidos que lo apoyan.

-¿Los que apoyan al presidente electo están siendo irresponsables con la actitud que han tomado?

-Creo que le causan un grave daño al presidente electo, a José Antonio Kast, porque la política exterior es de resorte del jefe de Estado y, por lo tanto, ellos ponen en un pie forzado, a través de una decisión precipitada que no corresponde, frente a una decisión que habrá de tomarse después del 11 de marzo. La política exterior tiene otras coordenadas, hay una continuidad histórica en Chile acerca de lo que significa la política exterior. Chile está inserto en el mundo global, pero también puede ejercer un cierto liderazgo, un softpower, un poder conceptual. Michelle Bachelet ha sido dos veces presidenta de la República, ha sido directora de ONU Mujer, Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, conoce el sistema al revés y al derecho… Entonces, hay momentos en que hay que dejar la pequeña rencilla de lado y ponerse la camiseta de lo que son los principios, objetivos e intereses permanentes de la política exterior chilena y este es uno de esos momentos.

-¿Hay un desconocimiento de lo significa el cargo? Se lo pregunto porque el jefe de la bancada de Diputados de la UDI planteó que Bachelet no se merecía este “premio”, después del mal gobierno que, a su juicio, realizó.

-Es que esa es una declaración muy mezquina, es una política de trinchera, en que está mirando el color político de la de la eventual candidatura de Michelle Bachelet. Yo creo que eso pone en pie forzado al presidente electo José Antonio Kast, no es lo que corresponde, así no se hace la política exterior. Entonces, es mucho lo que está en juego, tanto desde el punto de vista de la política exterior como de la política interna.

-Requiere de mucha reflexión, parece…

-No es una decisión fácil para el presidente electo, el presidente entrante, José Antonio Kast. Pero los partidos que lo apoyan, si realmente lo apoyan, deberían dejarla en sus manos y no empezar a ponerle cortapisas.

-¿El Presidente Boric tendría que haber dejado al próximo gobierno la decisión de nominar a Bachelet o no? Como plantean algunos.

-Es perfectamente legítimo que el Presidente Boric haya tomado esta decisión; si de esto se viene hablando hace mucho tiempo. Recordemos que él formalizó esta idea en septiembre en Naciones Unidas. Entonces, nadie puede estar sorprendido. Lo importante es decidir si uno va a actuar en política exterior pensando en los principios, objetivos, intereses permanentes de la política exterior chilena; o si uno va a actuar con los códigos de la una política interna fragmentaria y polarizada, que es lo que tenemos. Y, bueno, asumir las consecuencias de esa decisión, pues.