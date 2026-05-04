Kaiser alerta sobre problemas que ha enfrentado Chile con la Unión Europea y EEUU por falta de protección a la propiedad intelectual
El timonel del Partido Nacional Libertario (PNL) insistió en que el artículo que contempla el proyecto de reactivación económica es “idéntico” al que se le votó en contra al expresidente Gabriel Boric hace menos de un año.
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Mientras el gobierno continúa intentando generar un acuerdo más amplio que sólo el respaldo del PDG al proyecto de reactivación económica, el Partido Nacional Libertario (PNL) sigue preocupado por el artículo que alude al derecho de propiedad intelectual. A juicio de la colectividad, de aprobarse, este permitiría el uso de todo tipo de producción intelectual sin requerir autorización del titular ni contemplar su remuneración.
En específico, el artículo 8 del proyecto establece que “es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público de una obra lícitamente publicada, cuando dicho acto se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen, o de otros elementos que componen un gran número de obras o un gran volumen de datos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra o de las obras protegidas”.
En este contexto, y junto con anunciar este lunes que los equipos técnicos del partido y sus parlamentarios trabajan en una batería de indicaciones al proyecto, el presidente del PNL, Johannes Kaiser, reiteró su rechazo a la norma. El dirigente subrayó que la colectividad no sólo busca impulsar la reactivación económica, sino también “proteger los derechos de propiedad de nuestros compatriotas, de los artistas y de los generadores de contenido”.
Idéntico al de Boric
El dirigente y exdiputado recordó que una disposición similar “se votó en contra hace menos de un año en la Comisión de Ciencias”, instancia que integró. En esa línea, sostuvo que el artículo actualmente en discusión “es idéntico al que presentó Gabriel Boric”.
Por ello, advirtió que “así como en su momento nos opusimos al del Presidente Boric, porque lesionaba los derechos de propiedad intelectual, así lo haremos también en el futuro”.
Asimismo, enfatizó que este tipo de normas podría agravar tensiones internacionales: “Teniendo presente de que uno de los grandes conflictos que tenemos, a veces, con la Unión Europea y con Estados Unidos, tienen que ver con la protección a los derechos de propiedad intelectual en nuestro país. No queremos generar un respaldo legal y que esa falta de protección se extienda en el tiempo”, enfatizó el dirigente.
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