Kast lamenta intento de “boicotear y destruir” proyecto de reactivación luego de anuncio de “tsunami” de indicaciones desde la oposición

Esto, luego de que el diputado Jaime Araya (IND-PPD) adelantara que ingresarán a lo menos 2 mil enmiendas al proyecto, que comienza su votación en particular en la comisión de Hacienda de la Cámara la próxima semana.

“Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear”, señaló el Presidente de la República, José Antonio Kast, a través de sus redes sociales luego de conocerse un video con la decisión de parlamentarios de oposición de presentar cerca de 2.500 indicaciones al proyecto de reactivación y reconstrucción impulsado por el gobierno.

Desde Costa Rica donde se encuentra participando del cambio de mando, Kast indicó en su cuenta de X que “el Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile. Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es destruir y hacer daño, eso se hace muy difícil”.

Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear. El Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile. Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es… — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) May 8, 2026

Fue a través de un video en redes sociales donde el diputado Jaime Araya (IND-PPD) realizaba la sumatoria de indicaciones de la oposición. “Si nosotros estamos en las 300, probablemente el PC va a llegar con 600, el Frente Amplio va a llegar con 1.000. Por eso yo creo que vamos a mandar cerca de las 2.500 tranquilamente, si uno suma Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Comunista, Frente Amplio y Democracia Cristiana”, dijo en un video donde aparecía con otros parlamentarios de oposición.

En la publicación, Araya también expresa que es “no es una inundación, ya estamos en el tsunami”, en referencia a lo complejo que será la tramitación legislativa en particular que se inicia el próximo martes en la comisión de Hacienda. En el video también participan la diputada Consuelo Veloso (FA), el diputado Marcos Barraza (PC), y el ex jefe de campaña de Jeannette Jara, Darío Quiroga.

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, en medio de una actividad en Antofagasta se refirió al polémico video de la oposición. Señaló que hay “parlamentarios de oposición que han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto de reconstrucción, con un intento de insertar más de 2.000 indicaciones con el objetivo de entorpecer algo que va a beneficiar a todos los chilenos”.

Sedini planteó que “son los mismos que sin conocer el proyecto amenazaban con ir al Tribunal Constitucional ¿Qué nivel de responsabilidad es esa? Y hoy lo que buscan es bloquear. Nos parece inaceptable”.

La vocera afirmó que “hoy nos encontramos con la sorpresa de un sabotaje inaceptable. Aquí la oposición, algunos parlamentarios de oposición van a tener que darle respuesta a la ciudadanía, porque esto es vergonzoso”.

De todas maneras, indicó que como gobierno buscarán seguir avanzando “en un proyecto que beneficie a todos los chilenos, sea como sea, lo vamos a hacer de manera responsable, respetando las instituciones, pero esperamos que el nivel del Congreso suba”.