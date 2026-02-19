Kast retoma agenda en "La Moneda chica” y apunta a mayor deterioro fiscal: “El déficit era mucho mayor de lo que se iba mostrando”

Tras una semana y media fuera de Santiago, el Presidente electo regresó finalmente este jueves a sus oficinas para encabezar las coordinaciones del cambio de mando y abordó la polémica por el último Informe de Finanzas Públicas.

La llegada que se esperaba ayer finalmente se concretó hoy. El Presidente electo, José Antonio Kast, arribó cerca de las 9.30 horas a las oficinas de calle La Gloria 88, donde se coordinan los preparativos para el traspaso de mando del próximo 11 de marzo.

Tras pasar una semana y media fuera de Santiago -principalmente en Puerto Varas-, el Mandatario entrante reactivó formalmente las actividades en la denominada “La Moneda chica”. Desde su entorno, sin embargo, aseguran que el trabajo nunca se detuvo y que el anuncio de un eventual regreso ayer a las oficinas del Presidente electo respondió más bien a un “exceso de entusiasmo”.

“He podido tener unos días de descanso, los cuales me vinieron muy bien, desde el punto de vista personal y familiar. Ya estamos partiendo con todo lo que es el cambio de mando; nuestros ministros que están nominados, nuestros subsecretarios y los delegados regionales están trabajando, conformando todos los equipos”, afirmó el exdiputado a su llegada.

En el marco del cambio de mando que se inserta en la tradición republicana del país, Kast señaló que espera la participación de mandatarios extranjeros, entre ellos el Presidente de Brasil (Lula da Silva) y la de México (Claudia Sheinbaum), quienes sin embargo hasta ahora no han confirmado su asistencia. En ese contexto, planteó que sería positivo dialogar sobre temas que han marcado la agenda reciente, como la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Al respecto, sostuvo que el encuentro permitiría que “ellos puedan también plantear el por qué se sumaron a esta propuesta de llevar a la expresidenta Bachelet como candidata a la ONU”. Agregando que si desde Latinoamérica se levantan tres o cuatro postulaciones "es muy difícil que una llegue a puerto. Y también teniendo en consideración el sistema de votación y de elección que tiene la ONU”.

Déficit fiscal

Uno de los temas que ha tensionado la relación entre la administración saliente de Gabriel Boric y el equipo entrante es la situación de las arcas fiscales. El último Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre, elaborado por la Dipres, dio cuenta de un déficit estructural de 3,6% del PIB, cifra superior a la proyectada inicialmente.

Aunque desde el equipo de Kast han reiterado que mantienen su meta fiscal y que trabajaron bajo el supuesto de ingresos sobreestimados, el propio Mandatario abordó la controversia, señalando que durante la campaña ya advertían una situación más compleja.

“Se produjeron diferencias en montos, en cifras, pero creo que el tiempo nos ha ido dando la razón de que la situación fiscal, el déficit fiscal, era mucho mayor de lo que se iba mostrando”, afirmó.

Más temprano, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado -quien encabeza las coordinaciones interministeriales para la instalación del nuevo Gobierno- también se refirió al tema y endureció el tono. A su juicio, la magnitud del desbalance fiscal ya es un problema ampliamente conocido.

“Es lamentable que tengamos un exceso de gasto de más de 10 mil millones de dólares. Un cálculo erróneo en las estimaciones del déficit que pasa del 1,1% a un 3,6. Y cuando hay errores permanentes durante tres o cuatro años, yo creo que ya no se trata de un error involuntario”, sostuvo.

Alvarado planteó que el Ejecutivo saliente era consciente de la situación y que, pese a ello, optó por mantener un alto nivel de gasto. “El Gobierno era consciente de la situación y optó por seguir manteniendo una presión de gasto público que hoy día nos tiene en una situación fiscal bastante estrecha y compleja para las iniciativas que debe desarrollar un nuevo gobierno”, afirmó.

Acusación contra Grau

En medio del debate sobre una eventual acusación constitucional impulsada desde la oposición contra el ministro Nicolás Grau, Kast sostuvo que, lo primero de todo, es que se transparente la información técnica.

“Me gustaría mucho que el ministro de Hacienda y la directora de Presupuestos pudieran recabar toda la información en una sola oportunidad y presentársela a las entidades técnicas que se han definido como el Consejo Fiscal Autónomo, que convocaran ellos a una reunión al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados y que tuvieran una reunión con el Banco Central y se pudiera sacar una especie de resumen de cuál es la verdadera situación que se enfrenta”, indicó.

Pero en ese contexto, Kast tampoco desconoció las facultades que tiene la Cámara : “Creo que la información facilitaría mucho la discusión política también. El Parlamento tiene facultades, los parlamentarios tienen todo el derecho, si tienen dudas, a convocar al ministro a una sesión especial, a una interpelación; tienen el derecho a generar comisiones investigadoras, tienen el derecho a hacer acusaciones constitucionales”.

Por su parte Alvarado, también se alineó al discurso y fue claro en señalar que la decisión le correspondía al Congreso. “Si hay una mayoría que estima que debe acusarse, juntarán las firmas suficientes necesarias, presentarán el libelo acusatorio y se resolverá en el Parlamento. Pero nosotros como Gobierno tenemos claro que tenemos una responsabilidad con las personas".

No obstante, el Presidente electo manifestó que espera que esas herramientas no sean necesarias, aunque dejó abierta la puerta a eventuales medidas económicas si el escenario fiscal resulta más adverso de lo previsto.

“Creo que gran parte de esos instrumentos no son necesarios cuando hay buena información; información única, clara, transparente, a las autoridades que correspondan. Y si eso además incluye entes más técnicos como el Consejo Fiscal Autónomo, como el Banco Central, va a haber claridad y podremos decir si lo que nosotros planteamos en campaña es suficiente o no”, concluyó.