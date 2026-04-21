La amplia delegación empresarial que acompañará al canciller Pérez Mackenna a Bolivia para estrechar lazos comerciales

En La Paz y en Santa Cruz de la Sierra se desarrollarán encuentros entre representantes del sector privado, posibles inversionistas y autoridades bolivianas.

Acompañado de una nutrida delegación empresarial y con el fin de avanzar en mejores relaciones con Bolivia, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, realizará una visita oficial a La Paz y Santa Cruz de la Sierra este 23 y 24 de abril para reunirse con su par del vecino país, Fernando Aramayo.

Pérez Mackenna viajará acompañado de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, y una delegación de empresarios compuesta por Rodrigo Yáñez, secretario general de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa); Francisco Arzubí, gerente de Negocios de Chile ENEX; Antonio Cruz, gerente de Negocios internacionales de CCU; Nicolás Rubino, gerente general de BBO; Camilo Jobet, gerente general del Terminal Puerto Arica (TPA)/Asinda; Jorge Cáceres, gerente general de la Empresa Portuaria de Arica (EPA); Hubani Manzo, gerente de negocio depósito y logística Sitrans; Gerald Kong, gerente general de Ultraport; Boris Gómez, presidente de la Cámara Chileno Boliviana/VP CChC Arica; y Silvana Vargas, jefa de la División de Negocios de la Zona Franca de Iquique (Zofri).

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El canciller iniciará su viaje el miércoles en la noche a Arica, desde donde partirá el jueves de madrugada hacia la frontera para un encuentro con el canciller boliviano en el paso fronterizo Chungará–Tambo Quemado. Desde allí, se trasladarán juntos a La Paz para sostener diversas reuniones.

Las autoridades sostendrán un encuentro bilateral ampliado este jueves, ocasión en la que buscarán avanzar en los temas de la agenda bilateral, entre los que destacan: integración económico-comercial, inversiones y turismo; integración física, conectividad y logística; seguridad y crimen organizado transnacional; asuntos consulares y migratorios, minerales críticos y cooperación productiva; e integración cultural y académica.

Además, se desarrollará un encuentro entre autoridades y empresarios con el objetivo de intercambiar oportunidades de negocios e inversiones, así como iniciativas para fortalecer los lazos económicos entre ambos países.

El viernes, el canciller y la subsecretaria Estévez se trasladarán a Santa Cruz de la Sierra para participar en un nuevo encuentro empresarial.

Los Presidentes de Chile, José Antonio Kast, y de Bolivia, Rodrigo Paz, han manifestado su voluntad de combatir el crimen organizado transnacional en la frontera común, y han coincidido en la importancia de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral y la coordinación política.