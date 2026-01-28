Ley de Transparencia: el principal eje de la primera capacitación del gabinete de Kast en "La Moneda chica"
Con la asistencia de 15 de los 24 futuros ministros, la reunión se realizó en horas de la mañana en el centro de operaciones del Presidente electo.
Durante la mañana de este miércoles, en la Oficina del Presidente Electo (OPE), los futuros ministros del Gobierno de José Antonio Kast tuvieron una capacitación organizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que contó con la presencia de la presidenta de la entidad, Natalia González.
La reunión fue realizada por el director general del CPLT, David Ibaceta, y contó con dos turnos en los que participaron todos los ministros que no estén en este momento acompañando al Presidente electo en Panamá, en el marco del Foro Económico Internacional organizado por la CAF.
El principal eje abordado fue el uso de la ley de transparencia aplicada a los distintos ministerios, en una reunión que duró cerca de tres horas entre los dos turnos mencionados. La reunión fue solicitada desde la OPE y forma parte de una serie de capacitaciones que se harán a las futuras autoridades que ingresen al Ejecutivo a 42 días del cambio de mando.
Entre los asistentes estuvieron el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado; José García Ruminot de la Secretaría General de la Presidencia; Mara Sedini de la Secretaría General de Gobierno; María Paz Arzola de Educación; Ximena Lincolao de Ciencia y Tecnología; Fernando Rabat de Justicia; Jaime Campos de Agricultura; Judith Marín de la Mujer; Tomás Rau del Trabajo, May Chomalí de Salud; Martín Arrau de Obras Públicas; Louis de Grange de Transportes y Telecomunicaciones; Natalia Ducó del Deporte; María Jesús Wulf de Desarrollo Social; y Catalina Parot, futura ministra de Bienes Nacionales.
