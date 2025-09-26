Los candidatos presidenciales reaccionan a la crisis del sistema de viviendas sociales

La abanderada de ChileVamos, Evelyn Matthei, señaló a través de su cuenta en X que “esto es gravísimo y debe ser investigado a fondo”.

Luego de que Diario Financiero diera a conocer que el Ministerio de Vivienda sostiene una deuda que supera los US$ 1.000 millones para el pago del sistema de viviendas sociales, diferentes candidatos presidenciales han reaccionado.

La abanderada de ChileVamos, Evelyn Matthei, señaló a través de su cuenta en X que “esto es gravísimo y debe ser investigado a fondo”.

Agregando que “no se puede jugar con el sueño de la casa propia de las familias más humildes; es inaceptable. El Gobierno debe responder con la verdad”.

Está semana supimos, a través de un medio de comunicación, que no existen los recursos necesarios para cumplir con los compromisos en viviendas sociales. Hoy, otro medio confirmó la existencia de correos que reconocen esta situación a empresas constructoras. Esto es gravísimo y… https://t.co/SnvmcwUs26 — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) September 26, 2025

Por su parte, el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami también señaló a través de X que “la verdad es que el Minvu admite que no tiene caja y la deuda en viviendas sociales supera los US$ 1.000 millones”.